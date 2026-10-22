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В Днепропетровске большой переполох – свидомые горожане расслышали в мелодии объявления остановок трамвая «российский след».

Об этом говорится в сюжете телеканала «Суспильне. Днипро», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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В материале говорится, что пользователи соцсетей обратили внимание, что остановки в днепровских трамваях созвучны с РЖД. В сюжете показали «звукооператоршу» театра Елизавету, которая возмущается, что «аудиоджингл» в электротранспорте похож на оповещение на российских вокзалах.

«Россия очень любит манипулировать какими-то общими элементами, даже если они притянуты за уши. Пусть сделают что-то прикольное наше. Потому что ассоциировать город с тем, что может ассоциироваться с русским – это всё равно, что ассоциировать город с Россией», – вещала Елизавета.

Пара опрошенных бабушек в трамвае со страху согласилась, что «это плохо, если это связано с Россией».

Журналисты обратились к звукорежиссёрам и музыкантам, которые подтвердили идентичность звуков – та же мелодия в той же тональности, «джингл» взят из бесплатной медиатеки звуков.

В сюжете также немало посвятили вопросам авторских прав и невозможности подать на Россию в суд из-за войны.

Более того, отдуваться за такую «зраду» пришлось начальству КП «Днепровский электротранспорт». Там объяснили, что сигнал им достался то старого программного обеспечения из 2000-х.

«Этот сигнал ни администрация, ни другие службы сознательно не выбирали. Мы не проверяли его на лицензионную принадлежность. Мы считали, что это стандартное оповещение», – оправдывается замдиректора эксплуатации и перевозок КП Владимир Сусленков.

Он заверил, что персонал уже подсуетился и выбрал «украинский джингл», а также клятвенно пообещал в короткий срок перепрописать информаторы на всех трамваях.

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