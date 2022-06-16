«Мегалайн» продолжит борьбу за проект «Горской» и будет отстаивать свои права

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Компания «Мегалайн» намерена продолжать борьбу за проект реновации «Горской», следует из заявления гендиректора организации Геннадия Корупятника.

На полях ПМЭФ-2021 «Мегалайн» и Смольный заключили соглашение о намерениях на реализацию туристического кластера на территории «Горской», однако спустя год на ПМЭФ-2022 документ будет подписан с другим игроком рынка.

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На ПМЭФ в 2021 году компания «Мегалайн» представила проект развития территории «Горской». На этой территории должен был появиться IT-кластер с общественными пространствами, музеями и образовательными учреждениями.

Представители организации и Смольного на полях прошлогоднего форума подписали соглашение о намерениях, однако со стороны чиновников далее не последовало никаких действиях по реализации документа. «Мегалайн» же выполнил все условия соглашения, за свои средства детально разработав проект и представив его на экспертизу профильных комитетов.

Однако спустя год стало известно, что Смольный подпишет новое соглашение о намерениях, но уже с другой компанией, руководителем которой, по информации СМИ, является давним другом зятя губернатора Александра Беглова Павла Белова.

Глава «Мегалайна» Геннадий Корупятник заявил, что компания намерена бороться за проект и отстаивать права на его реализацию. Он напомнил, что компания уже выполнила огромный пласт работы и потратила на это почти четверть миллиарда рублей.

«Компания «Мегалайн» также выполнила огромный пласт работы с момента подписания соглашения о реализации проекта в рамках предыдущего ПМЭФ с администрацией Санкт-Петербурга и потратила уже около 243 млн рублей», – подчеркнул Корупятник.

СМИ ранее писали, что соглашение о намерениях Смольный подпишет с «Яхт-клубом Санкт-Петербург», руководителем которого является Владимир Любомиров. Глава организации знаком с замгендиректора «Газпром трансгаз Санкт-Петербург» Павлом Беловым, приходящимся зятем главе Петербурга Александру Беглову. Любомирова в СМИ также часто называют «лоббистом» структур «Газпрома».