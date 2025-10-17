Мегазрада: украинки бросают воющих мужей ради поляков

17.10.2025
Украинки, уехавшие в Польшу, массово выходят замуж за поляков

Об этом сообщает «Польское радио», передает корреспондент «ПолитНавигатора»

Ссылаясь на данные Главного управления статистики, в 2024 году в Польше было зарегистрировано 5359 браков с участием граждан Украины, из которых 2556 — между украинками и поляками.

«2021 брак – между украинскими женщинами и польскими мужчинами, 535 браков – между украинскими мужчинами и польскими женщинами.Для сравнения: в 2023 году таких браков было 2213, а в 2015 году — 715», – информирует «Польское радио».

При этом на Украине за 2024 год количество разводов (141,8 тысяч) приблизилось к количеству браков (150,2 тысячи).

Кроме того, на Украине запускают и возможность онлайн-развода.

Оглашенные данные привели в ужас украинских подписчиков.

«В Украине зафиксировано наибольшее количество разводов. За последние два года – 90%. И наибольшее количество смертей: за 2024 год – 1 000 000 (вместе с погибшими). А родилось в Украине только 177 000 младенцев. 13 000 000 женщин с ДЕТЬМИ – уехали из Украины. Впереди – ДЕМОГРАФИЧЕСКИЙ и СОЦИАЛЬНЫЙ КРИЗИС!», – причитают украинские читатели в комментариях к посту польского медиа.

