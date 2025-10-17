Мегазрада: украинки бросают воющих мужей ради поляков

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Украинки, уехавшие в Польшу, массово выходят замуж за поляков

Об этом сообщает «Польское радио», передает корреспондент «ПолитНавигатора»

Ссылаясь на данные Главного управления статистики, в 2024 году в Польше было зарегистрировано 5359 браков с участием граждан Украины, из которых 2556 — между украинками и поляками.

«2021 брак – между украинскими женщинами и польскими мужчинами, 535 браков – между украинскими мужчинами и польскими женщинами.Для сравнения: в 2023 году таких браков было 2213, а в 2015 году — 715», – информирует «Польское радио».

При этом на Украине за 2024 год количество разводов (141,8 тысяч) приблизилось к количеству браков (150,2 тысячи).

Кроме того, на Украине запускают и возможность онлайн-развода.

Оглашенные данные привели в ужас украинских подписчиков.