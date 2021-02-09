Мэр албанского пригорода столицы Черногории устроил провокацию с флагом Косово

18.02.2021, Подгорица, Алексей Топоров

Глава пригорода Подгорицы – населенного преимущественно албанцами муниципалитета Тузи, Ник Джелошай украсил стены здания администрации видеопроекцией албанского и косовского флагов.

Фотографией этой видеоинсталляции Джелошай «поздравил» новое правительство Черногории, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Фотографию стены здания администрации Тузи с видеопроекцией косовского и албанского флагов Ник Джелошай выложил на своей странице в фейсбук.

«Привет от муниципалитета Тузи правительству Черногории и премьер-министру Здравко Кривокапичу !!!», – подписал фотографию мэр на албанском и сербском языках.

Смысл послания Джелошая предельно понятен: новое умеренно прозападное правительство Черногории тем не менее намерено возродить порушенные прежним кабинетом, поддерживавшим президента-националиста Мило Джукановича, традиционные добрососедские связи с Сербией и Россией.

При этом вопрос насильственно отторгнутого албанскими сепаратистами Косово является для Белграда болезненным и принципиальным.

Ранее Ник Джелошай поздравил Косово с годовщиной «независимости», назвав «вторым албанским государством».