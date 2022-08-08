Мэр Будапешта пообещал пранкерам, что Орбан уйдет из власти

08.08.2022  14:53 (Мск), Москва
Елена Острякова.  
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Венгрия, Дзен, Политика, Россия


Мэр Будапешта Гергей Карачонь считает, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан недолго продержится у власти.

Об этом он заявил в разговоре с российскими пранкерами Владимиром Кузнецовым и Алексеем Столяровым, которые представились ему мэром Киева Виталием Кличко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Мэр Будапешта Гергей Карачонь считает, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан недолго продержится у власти....

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Карачонь считает, что Орбан победил на последних выборах потому, что «манипулировал людьми из-за страха войны».

«Учитывая всю сложность экономической ситуации, не думаю, что режим Орбана просуществует долгое время», – сказал Карачонь.

Он утверждает, что Венгрия поддержит антироссийские санкции и откажется от российских энергоносителей несмотря на сопротивление правительства.

«К сожалению, федеральное правительство действительно не на той стороне, и было очень сложно согласовать этот полный список санкций. Но я рад, что в конечном итоге этот пакет был принят. Если мы говорим о следующих санкциях, то правительству Венгрии будет очень сложно препятствовать их введению.

В текущий момент правительство Венгрии ведет дебаты с ЕС и Еврокомиссией касательно финансирования. Сейчас запускается механизм верховенства права, поэтому политически и экономически эту позицию сохранять будет крайне сложно. Но все будет зависеть от политики санкций ЕС в будущем.

Кто бы ни говорил с нашим представителем, все признают, что Орбан все больше и больше находится в изоляции. Орбан уже даже не может полагаться не польских друзей, дружба которых уже в прошлом исключительно из-за российской агрессии», – сказал Карачонь

Он заверил «Кличко», что в Будапеште царит толерантное отношение к геям и смене пола у детей, несмотря на сопротивление правительства Орбана.

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