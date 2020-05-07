07.05.2020, Киев, Ольга Козаченко
 
Медицина, Местная власть, Политика, Украина, Экономика
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Мэр-бунтовщик: «Мы полностью положим экономику Украины»


Офис президента Украины не должен угрожать властям Черкасс, где решили ослабить антикоронавирусные карантинные меры.

Об этом в интервью киевскому интернет-изданию «Апостроф» заявил мэр Черкасс Анатолий Бондаренко, вступившего в конфронтацию с Киевом из-за резкой критики карантина.

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Он говорит, что общался с крупными бизнесменами города, который высказал свою поддержку, а также поделился деталями этой беседы.

«На сегодняшний день я вижу, что мы «положим» экономику Украины полностью. Мы уже фактически «положили» плановую специализированную медицинскую помощь. В Черкасской области от COVID-19 умерли 9 человек, а от других болезней с начала года – 3500 человек. И получается, что тысячи людей вовремя не получили медицинскую помощь, в которой нуждались», – сказал мэр.

Также он предупредил центральную власть о недопустимости угроз за предпринятые в Черкассах меры по ослаблению карантина.

«Это не по-государственному – передавать приветы с экранов телевидения городскому голове, вместо того, чтобы пригласить его в Офис президента и спросить, почему возникла такая ситуация. Не нужно угрожать. Давно такие времена прошли. Те, кто нам угрожал, закончили в Ростове и других местах», – заявил Бондаренко.

Примечательно, что ранее он говорил, что «Черкассы будут сопротивляться», но теперь оговаривается, что «ни о каких массовых протестах и речи быть не может».

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