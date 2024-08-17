Мэр Чернигова жалуется на террор СБУ и ТЦК: депутатам угрожают и шантажируют повестками

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И. о. городского головы Чернигова Александр Ломако заявил в своем телеграм-канале о давлении со стороны СБУ и ТЦК. Те, по его словам, угрожают депутатам местного горсовета и шантажируют их повестками в армию. По словам Ломако, областное управление СБУ пытается парализовать работу местной власти Чернигова.

«В нашем городе областное управление Службы безопасности Украины превратили в орган, который вместо своих непосредственных обязанностей уже более 1,5 года делает все, чтобы помешать работать городу», – написал в соцсети. Ломако.

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И. о градоначальника жалуется, что сотрудники СБУ выполняют указания назначенных Зеленским областных чиновников и требуют от депутатов, чтобы те не шли на сессию городского совета. При этом Ломако подчеркнул, что в ходе сессии депутаты решают исключительно вопросы развития и обеспечения функционирования Чернигова.

«Приходят на предприятия и демонстрируют список всех сотрудников, которые получат повестки, если руководитель предприятия пойдет на сессию. А это – ключевые рабочие, без которых предприятие остановится. Опустились к тому, что давят на семьи депутатов, угрожая их родителям, детям, близким. Уступа, ну как умеют, срывают работу города, парализуют Чернигов», – рассказал Ломако.

И. о. мэра обратился к руководству СБУ и призвал немедленно вмешаться в ситуацию, сложившуюся в Чернигове. Подобные действия сотрудников СБУ вместе с местными чиновниками он расценивает как угрозу функционированию Чернигова – пограничного с Россией города.

«Недопустимо, чтобы отдельные региональные представители Службы безопасности Украины представляли прямую угрозу безопасности Украины. Если эти «героические бойцы тыла» думают, что своим давлением останавливают депутатов от участия в сессии, то на самом деле они останавливают деньги на ВСУ. Останавливают восстановление ряда объектов образования и медицины в Чернигове, останавливают ремонты крыш в школах города, останавливают ликвидацию ряда аварийных ситуаций и подготовку к отопительному сезону в условиях возможного дефицита электроэнергии», – подытожил Ломако.

Напомним, что Чернигов лихорадит уже давно. Избранного на последних довоенных выборах мэра Чернигова Владислава Атрошенко отстранили от должности еще в конце 2022 года. В мэрии связывают это с политическим давлением Банковой на местную администрацию. С тех пор в городе нет полноценного мэра, а и.о жалуется, что работает «в условиях постоянного морального давления, в том числе и на депутатский корпус, со стороны силовых структур и военной администрации области».