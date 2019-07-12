12.07.2019, Киев, Семен Дорошенко
 
Днепропетровск, Местная власть, Общество, Политика, Строительство, Украина
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Мэр Днепропетровска пообещал Зеленскому уйти в отставку, если скандальный мост не сдадут в срок

12 июля в Днепропетровске нахородится с рабочей поездкой президент Владимир Зеленский. После осмотра Южной объездной он поехал на скандальный местный долгострой – Новый мост, где вместе с мэром Днепропетровска Борисом Филатовым накануне открытия Центрального моста осмотрели ход работ, передает корреспондент ПолиТНавигатора.

Об этом сообщает пресс-служба Днепропетровского городского совета.

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Ко Дню города (14 сентября) на мосту городские власти планируют полностью отремонтировать дорожное покрытие, выполнят укладку дополнительного ряда деформационных швов, протянут сеть троллейбусных линий.

 

 

«Мы единственные в Украине решились за счет только городского бюджета выполнить такую ​​масштабную реконструкцию. До начала капитального ремонта Центральный мост был в ужасном состоянии. Изношенные балки и металлические конструкции переправы могли вызвать настоящую катастрофу. Было много трудностей: подрядчик, который срывал все сроки; дополнительные работы, которые невозможно было предусмотреть до начала ремонта, никто не знал, в каком состоянии мост под асфальтом. Однако сейчас мы можем со всей ответственностью сказать, что уже на День города Новый мост будет открыт, и он будет полностью безопасным и комфортным для всех участников дорожного движения», — заявил Борис Филатов.

Президент Зеленский, в свою очередь, предложил Борису Филатову заключить пари, на которое мэр сразу согласился: если ремонт моста не завершат к 14 сентября — Борис Филатов уходит в отставку.

Местные СМИ отмечают, что дорогу из-за приезда Зеленского перекрывали ситуативно — на несколько минут, поэтому трафик в этот день не был слишком перенасыщен. “На пешеходной части Нового моста собрались десятки людей, они снимали происходящее на камеру, аплодировали и пытались показать Владимиру Зеленскому какие-то фотографии и документы, кто-то даже просил его подписать жалобу. Все попытки пешеходов перебежать к президенту через проезжую часть моста пресекались со стороны полиции”, – пишет издание dp.informator.ua.

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