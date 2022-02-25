Мэр Днепропетровска признал: Войска РФ не бьют по гражданским

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Новости Украины

Все вопросы, связанные с принуждением к миру украинских властей сейчас решаются в Киеве, жителям других городов не стоит паниковать.

Об этом на своей странице в Facebook написал мэр переименованного майданщиками в «Днепр» Днепропетровска Борис Филатов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По его словам, данный текст – не только его личный призыв, но и обращение от всего горсовета, которое утвердили 64 депутата и дали добро на публикацию. Что касается бомбоубежищ, то Филатов призвал «не истерить», поскольку основные события происходят в Киеве, плюс российские силовики не стреляют по гражданским объектам.

«Судьба Украины сейчас решается в Киеве, и поэтому не думайте, что вас завтра будут бомбить. Тем более, что при всем презрении к нашим врагам нельзя сказать, что они «работают» именно по «мирняку»… Не пишите глупости: «выключите в Городе свет, потому что будут бомбить». У нас не 1941 год, поэтому не нужно заниматься светомаскировкой. Увы, это современная спутниковая война и «свет» не имеет никакого отношения к ней», – написал он.

В то же время в Киеве царит откровенная паника. В Сети появились кадры давки на центральном ж/д вокзале украинской столицы.

Большую роль в данном ажиотаже сыграла ночь, проведённая многими киевлянам в бомбоубежищах, опасаясь ударов РФ с воздуха. Также среди жителей спровоцировали панику многочисленные сообщения о продвижении российской армии. С самого утра на киевских автозаправках закончился бензин, при этом имели место даже драки между водителями за горючее.