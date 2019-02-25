Мэр Евпатории рассказал, как накануне выборов «питается энергией» от Аксёнова

25.02.2019, Евпатория, Максим Карпенко

Мэр Евпатории Андрей Филонов, у которого в текущем году заканчивается срок полномочий, расхвалил главу Республики Крым Сергея Аксенова, заявив, что «питается от него энергией».

Об этом чиновник рассказал в эфире телеканала «Евпатория ТВ», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Когда происходит внутреннее какое-то выгорание, не в длинную, а раз – и ты выгорел, я еду к главе республики, еду к Сергею Аксенову. Как правило, это суббота, нерабочий день. Еду с какими-то проектами социального больше значения, чем экономического, мы обсуждаем проблемы города, эти проекты, я заряжаюсь этой энергией.

…От него растет все, он в каком-то смысле атомный реактор, дает энергию всей системе. Это честно, это вам любой чиновник скажет. Эти факторы, которые наполняют, дают силу, энергию, спасают от выгорания, и ты просыпаешься, идешь, занимаешься», – заявил Филонов.

По его словам, именно благодаря установке Аксёнова в Евпатории удалось искоренить «решал», которые помогали бизнесу договариваться с местной властью, зарабатывая на этом до двух миллионов долларов в год.

«Есть такое понятие – «решалы». Это отрасль экономики была. Все в городе знают предприниматели – взять точку торговую, поставить палатку, поставить ларек, земельный участок, решить какой-то предпринимательский вопрос, перевести жилое помещение в коммерческое на первом этаже, сделать какую-то там пристройку – куда шли? Была построена вертикаль определенная, шли и за деньги, за взятки эти вопросы решались. Это была система, в маленьком городе все это понимали. Это отрасль экономики, которая по нашим подсчетам генерировала от миллиона до двух миллионов долларов в год. Мы искоренили это полностью», – уверяет Филонов.

«Их время вышло, потому что эта позиция идет сверху вертикали. Такая позиция главы республики, а значит любой, кто будет мэром, будет выполнять волю главы республики. Никаких решал больше не будет, это люди из прошлого», – добавил градоначальник.

Филонов утверждает, будто бы искоренённая мафия заинтересована в том, чтобы отправить мэра Евпатории в отставку или сорвать его переизбрание на второй срок.

«Конечно, есть люди, которые очень недовольны Филоновым. Я знаю задачи, которые у них стоят. У них сегодня задача максимум – это снести Филонова до лета, за этот весенний период, потому что можно тогда вернуться в парки, скверы аттракционами, на набережные палатками, развернуть сеть несанкционированной торговли, опять собрать денег и заработать денег. Задача минимум – сделать все возможное, чтобы… не было возможности пойти на второй срок на следующие пять лет», – сказал градоначальник.