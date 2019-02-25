Мэр Евпатории выступил с открытым обращением к Путину

25.02.2019, Евпатория, Максим Карпенко

Мэр Евпатории Андрей Филонов хочет попросить у президента России Владимира Путина взять город под личный патронат. Об этом градоначальник заявил в эфире «Евпатория ТВ», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

По словам Филонова, в России быстро реализуются только те проекты, над которыми шефствует Путин, а Евпатории необходимо вернуть статус общегосударственной здравницы.

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«Я бы попросил его о следующем. Я бы сказал: «Владимир Владимирович, в свое время вы взяли под патронат амурского тигра, и ваше личное участие тогда спасло этот исчезающий вымирающий вид животного.

Следующее десятилетие вы объявили десятилетием детства. Здоровье ребенка – это одна из важных составляющих детства. Евпатория – это некогда всесоюзная детская здравница и она должна стать всероссийской детской здравницей. Есть ваше поручение на эту тему, которое, к сожалению, на эту тему пока не идет».

Я бы сказал: «Владимир Владимирович, от себя лично, как мэра города, от всех людей… возьмите, пожалуйста, Евпаторию под свой личный патронат. Нам очень его не хватает».

Это и будет тот импульс к действию, которого сегодня не хватает вообще федеральной системе.

Будем говорить откровенно, что у нас в стране, мы же видим, все очень быстро реализуется, любого масштаба проекты, быстро, качественно, но только те, которые находятся под личным вниманием, контролем или патронатом президента.

Вот я бы попросил Владимира Владимировича этот патронат для Евпатории. Тем более, я бы сказал в аргументацию, что исторически с еще времен начала государственности, Евпатория всегда была под патронатом первых лиц государства. Начиная с Александра I», – заявил Филонов.