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Мэр Гданьска умер не приходя в сознание после ножевой атаки
Мэр польского Гданьска 53-летний Павел Адамович, на которого накануне напали с ножом, умер в больнице, не приходя в сознание, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.
Об этом говорится на его странице в Twitter.
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Ранее польские СМИ сообщали, что на мэра польского города Гданьска Павла Адамовича напал неизвестный мужчина и ранил его ножом во время концерта. Городского главу госпитализировали, его состояние было крайне тяжелым.
Врачи оперировали его пять часов и подключали к аппарату искусственного дыхания.
В понедельник, 14 января, около 14:30 по местному времени чиновник скончался в больнице. Причиной его смерти стало сильное повреждение и нефункционирование многих органов.
Павел Адамович был мэром Гданьска в течение 21 года. У него осталась жена и двое детей.
Метки: мэр Гданська, Нападение
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