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14.05.2018, Киев, Семен Дорошенко
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Галичина, Местная власть, Общество, Политика, Строительство, Украина

Мэр города на Галичине обьявил голодовку на площади


Мэр города Золочев во Львовской области Игорь Гриньков, объявил голодовку, передает корреспондент “ПолитНавигвтора”.

Об этом городской глава сообщил на своей странице в Facebook.

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Таким образом мэр протестует против самовольной застройки на площади Вечевой. Свой кабинет Гриньков перенес к месту голодовки – у строительства.

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