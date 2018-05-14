14.05.2018, Киев, Семен Дорошенко

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Мэр города на Галичине обьявил голодовку на площади

Мэр города Золочев во Львовской области Игорь Гриньков, объявил голодовку, передает корреспондент “ПолитНавигвтора”.

Об этом городской глава сообщил на своей странице в Facebook.

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Таким образом мэр протестует против самовольной застройки на площади Вечевой. Свой кабинет Гриньков перенес к месту голодовки – у строительства.