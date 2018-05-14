14.05.2018, Киев, Семен Дорошенко
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Мэр города на Галичине обьявил голодовку на площади
Мэр города Золочев во Львовской области Игорь Гриньков, объявил голодовку, передает корреспондент “ПолитНавигвтора”.
Об этом городской глава сообщил на своей странице в Facebook.
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Таким образом мэр протестует против самовольной застройки на площади Вечевой. Свой кабинет Гриньков перенес к месту голодовки – у строительства.
Метки: Галичина, мес тная власть
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15:07 14 маяПутину нужно прыгнуть выше Крыма – Третьяков
14:59 14 маяНаркоманы требовали остановить Путина
14:54 14 маяВ Раде заявили, что независимая Украина исчезнет после запуска “Северного потока-2”
14:46 14 маяНовая зрада: Минкульт Франции признал Севастополь российским
14:40 14 маяДНР получила поддержку в Москве
14:28 14 маяОБСЕ проводит ползучую легализацию аннексии Крыма – Геращенко
10:59 14 маяРФ так “изолировали”, что она снова решает мировые вопросы – киевский дипломат
8:55 14 маяУкраина отказалась гарантировать безопасность российских дипломатов
20:50 13 маяДепутат Госдумы: У нас уровень жизни в четыре раза выше, чем на Украине
20:38 13 маяМИД РФ объявил Порошенко и Парубия пациентами психушки
20:30 13 маяКадыров: Франция превратила чеченца в террориста
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8:38 11 маяНа украинском ТВ причитают, что в мире нет силы, способной справиться с Путиным
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22:28 10 маяЗавербованный СБУ украинец получил 8 лет за попытку теракта в Крыму
21:56 10 маяЖитель Севастополя задержан за участие в террористической организации
19:52 10 маяНа Украине призвали разорвать все связи с Россией, кроме обмена военнопленными
19:41 10 маяРоссия настаивает на проведении местных выборов в ЛНР и ДНР
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