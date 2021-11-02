Мэр города в Крыму задержан при получении взятки

02.11.2021 22:30 (Мск), Симферополь, Михаил Рябов

Мэр города Белогорск в Крыму задержан при получении взятки, сообщил глава республики Сергей Аксенов.

«Сотрудниками ФСБ задержан с поличным при получении взятки глава администрации города Белогорск Белогорского района Игорь Сергеевич Ипатко», – написал Аксенов в своем блоге.

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Он поблагодарил «коллег из ФСБ за высокий профессионализм и верность долгу».

Крымский общественник Александр Талипов в своем блоге утверждает, что Ипатко является представителем группы политиков, близких к спикеру парламента республики Владимиру Константинову.

По данным Талипова, задержание может быть связано с махинациями вокруг распаевания земель сельхозназначения.