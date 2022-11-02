Мэр Ирпеня: Западные фонды нас использовали для пиара

02.11.2022  11:52 (Мск), Киев
Игорь Шкапа.  
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Дзен, Местная власть, Украина, Финансы
Новости Украины

Многие иностранные фонды лишь обещали, но так и не предоставил финансовую помощь пострадавшему во время боевых действий городу-спутнику Киева Ирпеню

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил мэр Ирпеня Александр Маркушин.

Многие иностранные фонды лишь обещали, но так и не предоставил финансовую помощь пострадавшему во...

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«У меня создалось впечатление, что некоторые организации хотели использовать Ирпень и наши страдания для собственного пиара. После того, как об Ирпене стало известно, к нам приехали фонды со всего мира с предложениями о помощи.

К сожалению, было много случаев, когда приезжали представители какого-то иностранного фонда, подписывали с нами меморандум, фотографировались, потом исчезали и не оказывали никакой помощи. Поэтому мы учредили собственный фонд и стараемся сами привлекать средства, например, от польских органов местного самоуправления», – пожаловался ирпенский градоначальник в интервью польскому изданию Gazeta Wyborcza.

При этом Маркушин добавил, что «есть фонды, которые действительно помогают».

Напомним, что в марте Ирпень был наполовину занят российской армией. Взятие этого города открывало российской армии дорогу на Киев, но в конце месяца ВС РФ были выведены из киевского региона, что формально российским Минобороны объяснялось как «жест доброй воли»

Стоит заметить, что значительную часть повреждений Ирпень получил в результате обстрелов со стороны ВСУ.

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