Мэр Ивано-Франковска упивается безнаказанностью в «надёжном тылу» и требует усилить дискриминацию русских

Тарас Стрельцов.  
13.07.2025 17:40
  (Мск) , Ивано-Франковск
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Галичина, Дзен, Дискриминация, Русофобия, Украина


Западная Украина должна активнее навязывать остальным регионам свою идеологию, требовать ужесточения антирусского законодательства.

Об этом в интервью пропагандистке Банковой Наталье Мосейчук заявил мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Западная Украина должна активнее навязывать остальным регионам свою идеологию, требовать ужесточения антирусского законодательства. Об...

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«Откровенно раздражает, почему нет президента-галичанина или что Галичина не имеет более сильной позиции. Мне кажется, приходит время, когда именно Западная Украина должна продуцировать больше смыслов для всей Украины.

Потому что мы надежный тыл. Мне кажется, что мы более такие… более украиноязычные, более религиозные. Мне кажется, что это Украине нужно, скажем так. Ведь это наше уникальное предложение для Украины, которое должно дальше распространяться по Украине.

Мне кажется, что без того, что мы перейдем на украинский язык, очень трудно будет говорить о современной Украине. Как бы этого не хотелось кому-то слышать», – сказал Марцинкив.

«Нам необходимо более жёсткое законодательство по украинскому языку. Мне кажется, недостаточно сегодня государство делает для популяризации украинского языка. Ведь нужно, с одной стороны, популяризовать, а с другой, законодательно определить сферы, в которых обязательно должен быть украинский язык», – подытожил бандеровец.

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