Мэр Харькова собрался за границу: русские все ближе к Харькову

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Новости Украины

Чем ближе российские войска подходят к Харькову, тем упорнее мэр города Терехов цепляется за тему будущего восстановления города. 15 июня ВС РФ взяли под контроль Старый Салтов (40 километров от главпочтамта), идут бои за Циркуны (17 км от почтамта, рядом с окружной).

При этом Терехов собрался «лично, если позволит обстановка» в 20-х числах июня отправиться на международный форум в Мадриде. Там он намеревается презентовать и обсудить с инвесторами «новый план города».

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«Это очень серьезный форум, на котором мне нужно присутствовать лично. Хотя я не хочу покидать Харьков в данной ситуации, но мы должны думать и о будущем… Обсудим восстановление Харькова, сроки, финансы и госгарантии», – обосновывает необходимость поездки городской голова.

Планы Терехова на поездку в Испанию широко обсуждаются в Харькове. Одни настаивают, что мэр купил билет в один конец и отправляется вслед за Порошенко. Другие стоят за то, что «украсть можно ещё много, а до окружения далеко. Рванет, когда останется одна дорога, на Днепр или на Полтаву». Заключаются пари.

Но пока Терехов ещё в Харькове, и не устаёт на всех доступных ему площадках рассказывать о разрушениях в городе, завышая цифры как минимум в четыре раза – возможно, с прицелом на будущие залпы «защитников» из ВФУ.

15 июня мэр провёл онлайн-встречу с главой правительства Варшавы Рафалом Тшасковским. В ходе беседы Терехов отметил:

«С начала войны враг разрушил в городе 3 584 дома, из них 2 490 домов коммунальной формы собственности и 1 094 – это дома ЖК, ОСМД и частные домовладения. Кроме того, пострадали 468 административных и других зданий, в потом числе 109 школ, 99 детских садов и 50 медучреждений».

С учётом того, что в Харькове не более 9000 многоквартирных домов, по Терехову получается, что треть города должна лежать в развалинах. К счастью, это далеко не так. Да и сам мэр на днях заявлял, что восстановлению не подлежат около 500 зданий. Очевидно, запамятовал. Зато не забыл упомянуть, что для восстановления Харькова будет использован опыт послевоенного восстановления Варшавы (почему-то не самого Харькова), а затем рассыпался в благодарностях правительству польского города-побратима.

«Благодаря нашим совместным усилиям нам удалось укрыть переданными вами мешками наши памятники, чтобы сохранить архитектурное и историческое наследие Харькова. Мои особые слова благодарности за помощь Харькову в подготовке и подаче заявки на включение одного из символов нашего города – здания Госпрома – в список Всемирного наследия ЮНЕСКО», – сказал городской голова.

Трудно не согласиться, мешки – это неоценимо. Мешков много не бывает. В частности, мешками можно не только укрыть идеологически правильные памятники, но и обложить со всех сторон трамвайные и троллейбусные депо. Уже несколько дней, как из-за «угрозы обстрелов» из них выгнали наземный электротранспорт. Теперь он, якобы для сохранности, бомжует под открытым небом.

В частности, длинная вереница вагонов протянулась вдоль улицы Клочковской от пока ещё не переименованной Новгородской в направлении Алексеевки. Первой мыслью харьковчан по этому поводу было: забастовка. Ошиблись, но не во всем. Денег вагоновожатым, как и всем работникам временно бесплатного городского транспорта, таки не платят.

Ещё более непонятная и тревожная ситуация сложилась в метро. С 11 июня не работают станции метро Салтовской ветки, поезда ходят только до «Академика Барабашова». Якобы потому, что салтовские станции выполняют роль подземного укрытия поездов, поскольку депо в харьковском метрополитене незащищённые, наземные.

Следует отметить, что ВСУ вполне могут пойти на использование туннелей и станций метро в своих целях. ТГ канал «Иди и смотри» утверждает, что планы размещения живой силы и техники в подземке уже обсуждались военным руководством.

В таком случае боеприпасы нацистам удобнее всего будет доставлять в туннели через станцию Харьков-Сортировочный. Там имеется запасной, как раз на случай войны, вход в метро, связанный рельсами с железнодорожными путями.

Также связано с железной дорогой депо метрополитена в районе завода «Турбоатом» на Московском (с недавних пор Героев Харькова) проспекте.

Правда, если украинские боевики попытаются использовать метро как подземелья «Азовстали», перекрыть выходы будет значительно легче, чем в Мариуполе. Кроме того, даже незавидные харьковские реки позволяют в крайнем случае затопить метро.

Однако на станциях все ещё ночуют люди, не только на закрытой для движения салтовской ветке, но и, например, на «Победы» на Алексеевке. А это значит, украинские боевики при организации обороны легко смогут захватить заложников.

В настоящее время в метро не наблюдается большого числа военных, но необычно много полицейских патрулей. Впрочем, последнее может быть связано с отловом «уклонистов».

В то время, как военные, судя по всему, готовятся к обороне города, Терехов демонстрирует показную уверенность в «перемоге».

«Агрессор продолжает беспощадно разрушать Харьков путем удаленных артиллерийских и ракетных обстрелов, потому что понял, что наш город ему не взять!» – заявил мэр 15 июня во время онлайн-конференции с поляками.

В этот же день, уже в оффлайне, Харьков посетили прокурор Международного уголовного суда в Гааге Карим Хан и Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова.

Терехов показал гостям места обстрелов, вручил брошюры с фотографиями пострадавших городских зданий «до» и «после», и выразил уверенность, что «страна-агрессор» понесет наказание за «военные преступления».

Между тем, если бы высокие гости взяли на себя труд поездить по городу произвольно, без сопровождения заинтересованных чиновников, они могли бы увидеть, как военные преступления совершаются прямо сейчас.

Сайт городского совета в день прокурорского визита радостно отчитался о том, что «в сложных условиях военного времени врачи-терапевты городской больницы № 28 в Пятихатках возобновили работу».

И тут же – сюрприз – последовало сообщение Министерства обороны РФ о том, что украинские военные разместили в 28-й больнице артиллерию и РСЗО. Какая, однако, трогательная забота о гражданах! В одном флаконе они получают медобслуживание и «защиту».

Вот за подобные совпадения и предстанет в своё время перед судом военный преступник Терехов вместе с подельниками из ВСУ. Пожалуй, не случайно он собрался в Испанию.