Мэр Харькова в Берлине просит «самые современные ПВО», взяв жителей города в заложники

Вместо организации нормальной эвакуации харьковские чиновники заставляют детей учиться в бомбоубежищах и метрополитенах, чтобы просить у западных «партнёров» новые транши.

С новым требованием на «конференции по восстановлению Украины» в Берлине выступил мэр Харькова Игорь Терехов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Идёт жестокая война. Конечно, сегодня мы говорим о восстановлении, нам нужны инвестиции, нам всем нужно объединиться, чтобы Украина стала мощной европейской державой. Харьков каждый день теряет людей. Мы здесь, в Германии, в безопасности, а в Харькове есть погибшие, раненые, разрушенные дома.

Хочу привести такую статистику – за май месяц мы пережили 76 обстрелов российских агрессоров, 193 воздушных тревоги. Но несмотря на это, Харьков несломленный, он работает, и живёт. Наши дети учатся. Да, не от хорошей жизни мы строим подземные школы, создаём школы в метрополитене, чтобы дети имели возможность учиться.

Не от хорошей жизни люди прячутся в метрополитене во время воздушных тревог. И это ещё одно доказательство того, что нам необходимо самое современное ПВО. Самое современное, от этого зависят наши жизни», – причитал Терехов.