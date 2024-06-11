Мэр Харькова в Берлине просит «самые современные ПВО», взяв жителей города в заложники

Константин Серпилин.  
11.06.2024 19:34
  (Мск) , Берлин
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина, Харьков


Вместо организации нормальной эвакуации харьковские чиновники заставляют детей учиться в бомбоубежищах и метрополитенах, чтобы просить у западных «партнёров» новые транши.

С новым требованием на «конференции по восстановлению Украины» в Берлине выступил мэр Харькова Игорь Терехов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Вместо организации нормальной эвакуации харьковские чиновники заставляют детей учиться в бомбоубежищах и метрополитенах, чтобы...

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«Идёт жестокая война. Конечно, сегодня мы говорим о восстановлении, нам нужны инвестиции, нам всем нужно объединиться, чтобы Украина стала мощной европейской державой. Харьков каждый день теряет людей. Мы здесь, в Германии, в безопасности, а в Харькове есть погибшие, раненые, разрушенные дома.

Хочу привести такую статистику – за май месяц мы пережили 76 обстрелов российских агрессоров, 193 воздушных тревоги. Но несмотря на это, Харьков несломленный, он работает, и живёт. Наши дети учатся. Да, не от хорошей жизни мы строим подземные школы, создаём школы в метрополитене, чтобы дети имели возможность учиться.

Не от хорошей жизни люди прячутся в метрополитене во время воздушных тревог. И это ещё одно доказательство того, что нам необходимо самое современное ПВО. Самое современное, от этого зависят наши жизни», – причитал Терехов.

«Люди нуждаются том, чтобы как можно быстрее было восстановлено жильё. 150 тысяч жителей Харькова сейчас без крыши над головой. У них полностью уничтожено жильё, им негде жить. Поэтому восстановление – очень важный вопрос», – клянчил мэр Харькова.

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