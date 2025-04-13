Мэр Конотопа грозит рассказать правду о ракетном ударе по Сумам

Игорь Шкапа.  
13.04.2025 14:59
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Местная власть, СБУ, Украина


От главы Сумской обладминистрации генерала Владимира Артюха потребовали уйти в отставку после сегодняшнего ракетного удара по Сумам, в ходе которого накрыли награждение ВСУшников.

Соответствующее видеообращение, передает корреспондент «ПолитНавигатора», записал мэр Конотопа Артем Семенихин.

От главы Сумской обладминистрации генерала Владимира Артюха потребовали уйти в отставку после сегодняшнего ракетного...

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«Я сейчас обращаюсь к мудаку, губернатору Сумской области, Артюху. Чучело, если ты до 18.00 не встанешь на колени, скотина, не извинишься перед людьми и не сложишь полномочия главы обладминистрации, падло ты конченное», – заявил контопский мэр, избранный от неонацистской партии «Свобода».

По его мнению, в отставку должен уйти и глава Сумского областного СБУ Олег Красношапка, «который тоже в теме и никак не противодействовал этому».

«18.00, черт – я расскажу что произошло, скотина ты, – продолжил Семенехин, не стесняясь в выражениях, грозить Артюху. – Сколько нам будут назначать таких невменяемых, как эти артюхи, красношапки. Больше 20 погибших, и дети там. Мразь! Артюх – ты мразь!».

В своем тг-канале он приплел к случившемуся и президента США.

«Соучастником преступления Путина и всех москалей сегодня в Сумах есть Трамп, Артюх и Красношапка. Если Трамп – это лишь в перспективе привлечь к ответственности, то Артюх и Красношапка должны немедленно уйти с должностей и предстать перед судом! А путин и москали – просто вечно гореть в аду! Даже без суда!», – истерит русофоб.

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