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Мэр Львова Андрей Садовой дал программное интервью Наталке Мосийчук – черноротой ведущей (она обещала кары детям российских летчиков) телеканала «1+1» олигарха Игоря Коломойского. Этот сюжет снимался ещё весной, а вышел в эфир только сейчас. Интервью даёт понимание о настроениях на Западной Украине – ненависть к России и уверенность в том, что ВСУ победят.

Градоначальник сообщил, что еще за год до начала СВО западноукраинских чиновников начали тренировать американцы – готовить к войне на тренингах.

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«Нас готовили к самым плохим вариантам и учили искать выходы», – сказал Садовой, добавив, что некоторые прогнозы американцев оправдались.

«Россия была, есть и будет нашим врагом всю жизнь… Мы должны быть настолько сильными, чтобы боялись на нас нападать… Мы их победим и выдавим с нашей земли – это 1000%», – сказал Садовой.

Он напомнил о двух самых известных картинах Ильи Репина. Одна из них – «Казаки пишут письмо турецкому султану», по мнению мэра Львова, символизирует Украину. А вторая – «Бурлаки на Волге» – закабаленную Россию.

Мосийчук в ответ заметила, что, общаясь со школьниками, выяснила: они не знают картины Репина про бурлаков.

В такой необразованности Наталка нашла позитив:

«Я подумала – как изменилось поколение людей. Они даже не знают про ту Россию, про которую мы читали – про «немытость», «в горящую избу войдет», про злодеев… Им повезло жить в абсолютно иной стране».

Мосийчук явно лукавит, ведь украинская пропаганда записывает Репина в «украинские художники» на основании того, что он жил в городе Чугуев под Харьковом, который пока что не возвращен в состав РФ.

Садовой привез киевских тележурналистов в образцово-показательный реабилитационный центр, где восстанавливаются раненые ВСУшники. Мосийчук записывает интервью с Ильей Филиппенко. Его лицо изуродовано после ранения.

«После того, что мы прошли, назад дороги нет. Мы так это не оставим, а доведем до конца. Не будет уже такого, как в 2014-м, какие-то линии разграничения», – обещает ВСУшник «победу над Россией».

При этом он признает, что раненые в палатах часто обсуждают несправедливость – одни не могут получить протезы, другие во время войны богатеют.

Параллельно Наталка записала интервью с львовским блогером-русофобом Андреем Шимановским. Он организовал языковые курсы для желающих быстро отказаться от родного русского.

Шимановский утверждает, что уже в первые дни были заявки от некоторых одесских медиков, которые оперировали раненых ВСУшников и стремились перейти на мову, чтобы «не иметь ничего общего с агрессором».

При этом Шимановский признает, что благодаря беженцам русский язык во Львове лишь стал звучать чаще с начала СВО.

«Были те, которые писали на дверях: на русском не обращаться, иначе вас не обслужу», – напомнила Мосийчук о львовском «гостеприимстве».

«Я отношусь к этому с пониманием. Львовяне, которые всю жизнь тут прожили, сегодня не могут пройти и не услышать русский язык… Абсолютно органично, что люди реагируют по-разному. И на многих переселенцев эти надписи повлияли, люди начали учить украинский язык», – оправдал нацизм Шимановский, а Мосийчук закивала головой.

Сам же мэр Садовой ставит ультиматум: русскоязычных не должно остаться, все будут ассимилированы.

«Еще до войны, когда было много гостей, которые приезжали с востока Украины, на третий день переходили во Львове на украинский. Лёд можно растопить только теплом. Сегодня имел разговор с коллегой из Харькова, который ранее постоянно общался на русском. Принципиально говорит на украинском! Не дай Боже, что при нем кто-то начнет говорить по-русски. Ну, вы же понимаете, это не этично говорить на языке оккупанта».

Наталка Мосийчук пытается изобразить объективность и замечает, что Украина – слишком большая, напоминая строчки из гимна о претензиях на земли «от Сяна до Дона».

«Шаг за шагом…Постепенно… С любовью», – отрезал Садовой (под «любовью», очевидно, подразумеваются бомбежки Донбасса).

«Это не десятилетия?» – уточняет Мосийчук.

«Слушайте, на год, на два – все работает на нас», – отмахнулся Садовой.