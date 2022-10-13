Мэр Львова: «Будем сидеть без света неделями. Запасайтесь дровами»

13.10.2022  10:39 (Мск), Киев
Игорь Шкапа.  
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Галичина, Дзен, Львов, Местная власть, Спецоперация, Украина, Энергетика
Новости Украины

Львовские объекты энергетической инфраструктуры буду уничтожаться в ходе дальнейших российских ударов, а потому город ждут тяжелейшие времена.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», говорится в видеообращении львовского мэра Андрея Садового.

Львовские объекты энергетической инфраструктуры буду уничтожаться в ходе дальнейших российских ударов, а потому город...

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Он уверяет, что во время ракетных атак на Львов 10 и 11 октября «агрессор раскрыл свои планы».

«Теперь мы точно знаем, когда будет минусовая температура, они будут уничтожать ТЭЦы, подстанции, все объекты критической инфраструктуры», – сказал Садовой.

При этом местный политик уверяет, что во Львове нет военных объектов.

«Вы понимаете, что мы можем зимой днями или неделями быть без света, тепла, воды?!», – предупреждает львовский мэр.

Он поблагодарил жителей города, которые обустроили в своих домах пункты обогрева, запаслись дровами и купили генераторы.

«Там можно поставить банальную печь, дрова. И это спасает ситуацию, пока коммунальщики будут исправлять ситуацию. И этом может быть не раз и не два, а много раз», – предупредил Садовой.

Также он призывает к экономии электроэнергии и воды.

«Входим в режим чрезвычайной ситуации. Это будет длиться до тех пор, пока мы не прогоним врага, не запихнем того медведя назад в тайгу», – резюмировал мэр.

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