Мэр Львова: «Будем сидеть без света неделями. Запасайтесь дровами»
Львовские объекты энергетической инфраструктуры буду уничтожаться в ходе дальнейших российских ударов, а потому город ждут тяжелейшие времена.
Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», говорится в видеообращении львовского мэра Андрея Садового.
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Он уверяет, что во время ракетных атак на Львов 10 и 11 октября «агрессор раскрыл свои планы».
«Теперь мы точно знаем, когда будет минусовая температура, они будут уничтожать ТЭЦы, подстанции, все объекты критической инфраструктуры», – сказал Садовой.
При этом местный политик уверяет, что во Львове нет военных объектов.
«Вы понимаете, что мы можем зимой днями или неделями быть без света, тепла, воды?!», – предупреждает львовский мэр.
Он поблагодарил жителей города, которые обустроили в своих домах пункты обогрева, запаслись дровами и купили генераторы.
«Там можно поставить банальную печь, дрова. И это спасает ситуацию, пока коммунальщики будут исправлять ситуацию. И этом может быть не раз и не два, а много раз», – предупредил Садовой.
Также он призывает к экономии электроэнергии и воды.
«Входим в режим чрезвычайной ситуации. Это будет длиться до тех пор, пока мы не прогоним врага, не запихнем того медведя назад в тайгу», – резюмировал мэр.
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