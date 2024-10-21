Мэр Львова озвучил план, как «похоронить вечного врага» – Россию

Анатолий Лапин.  
21.10.2024 17:33
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Львов, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Россия – это вечный враг Украины, но переговоры с ней нужно вести. При этом, использовать передышку в конфликте для того, чтобы «накачать мышцы» и подготовиться к следующему раунду борьбы.

С таким нехитрым рагульским планом вышел в эфир «РБК-Украина» мэр Львова Андрей Садовой, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Россия – это вечный враг Украины, но переговоры с ней нужно вести. При этом,...

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«Какими будут эти переговоры, я не знаю. Еще раз акцентирую – это зависит от нашего внутреннего потенциала и понимания, что Россия была, есть и будет всегда врагом для Украины. Даже если мы будем иметь какое-то время покоя, это будет временно.

И мы должны это время покоя максимально использовать, чтобы перестроить ситуацию в нашем государстве и быть более мощными в разы, чтобы Россия боялась в следующий раз на нас нападать. А они жизни нам не дадут, потому что наш успех – это их смерть», – заявил Садовой.

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