Мэр Мариуполя выклянчил кредит, насочиняв небылиц французам

31.01.2019, Мариуполь, Владимир Гладков

Мэр Мариуполя Вадим Бойченко поведал, как успешно выклянчил в Европе очередной кредит для Украины, ссылаясь на рассказ о том, что в его городе – «восточном форпосте Европы» – «восходит украинское солнце».

Средства украинскому чиновнику понадобились для того, чтобы поставки воды в Мариуполь не были зависимы от ДНР по каналу Северский Донец-Донбасс.

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Альтернативный маршрут – это забор воды из водохранилища, однако она нуждалась в очистке, а денег на эти нужды у Украины не было.

В итоге, сообщил Бойченко, делегация украинских чиновников направилась искать средства в Минфин в Париже.

«Мы поехали, встретились с финансовыми менеджерами, которые выслушали проектные инициативы города Мариуполя, что нам нужен альтернативный источник водоснабжения и нужна чистая вода. Они сказали, что могут выделить финансирование в объеме 36 миллионов евро.

В конечном итоге, когда он услышали, что такое Мариуполь… услышали, где мы, что мы самый восточный европейский город, что мы тот город, где восходит украинское солнце, у них появилось ощущение того, что это некий форпост не просто страны Украины, что это форпост Европы.

Мне нравится фраза посла Изабель Дюмон: «Этот проект инвестиций в объеме 64 миллиона евро, – который трансформировался из 36, – это наш ответ России на агрессию в отношении Украины. Мы будем инвестировать в Мариуполь, несмотря ни на что», – рассказал Бойченко.

Отметим, что данные инвестиции не являются безвозмездными, а представляют из себя кредит.