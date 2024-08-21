Мэр-нацист Филатов намекнул переселенцам, что в Днепропетровск лучше не приезжать

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Из-за общей нищеты и продолжающихся обстрелов Местная власть Днепропетровска вскоре может оказаться не в состоянии выплачивать компенсации пострадавшим от войны внутренним переселенцам.

Об этом в эфире местного «11 канала» заявил мэр Днепропетровска Борис Филатов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Какая ситуация с восстановлением и помощью тем, кто остался без жилья?», – спросил ведущий.

Филатов похвастался, что Днепропетровская местная власть помогает пострадавшим едва ли не лучше всех остальных регионов Украины. Но намекнул, что их ресурсы ограничены, и вскоре помощь может прекратиться.

«Но мы надеялись на лучший сценарий. Но один прилёт, второй, третий, и… у нас была такая возможность. Не хочу сказать, что у нас такой возможности нет, или что мы хотим оставить некоторых людей без выплат. Но война продолжается, продолжаются обстрелы. Мы не знаем, какие будут ещё последствия этих обстрелов. Поэтому хотелось бы, чтобы люди у себя в голове просчитывали разные варианты. Потому что я не знаю, как будет дальше», – сказал Филатов.

Чиновник подчеркнул, что людям лучше обращаться к государственным программам, которые «уже начинают работать».

«Мы по своим бюджетам не можем конкурировать с государством. Поэтому приходите в наши райадминистрации. Мы вам поможем собрать все документы. Дадим комиссионный акт о потере жилья», – уверял мэр-нацист.