Мэр Николаева перед выборами сбежал от Садового к Порошенко

20.12.2018, Киев, Семен Дорошенко

Мэр Николаева Александр Сенкевич заявил о своем выходе из политической партии “Самопомощь” львовского мэра Андрея Садового, от которой он был избран на должность в 2015 году, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

Об этом сам Сенкевич написал на своей странице в Фейсбуке, добавив фотографию заявления о выходе из партии.

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Мэр Николаева признал, что его выход из партии связан со стартом избирательной кампании по выборам президента Украины.

“Я очень не хочу, чтобы во время этой кампании мое членство в партии каким-то образом политизировали меня лично, мои действия, Николаевскую городской совет и город Николаев целом. Чтобы избавиться от всех возможных инсинуаций по поводу моей ангажированности по тем или иным кандидатом на выборах президента Украины, я принял такое, не совсем легкое для меня решение», – рассказал Александр Сенкевич.

Николаевский горсовет 5 октября 2017 года признал неудовлетворительной работу мэра Александра Сенкевича и досрочно прекратил его полномочия. Вскоре Сенкевич обжаловал это решение, и 16 марта суд вынес вердикт в его пользу. Однако это решение суда не вступило в силу – не истек предусмотренный для подачи апелляции срок.

Своим дополнительным решением от 2 апреля суд предоставил возможность Сенкевичу немедленно приступить к выполнению своих полномочий, чем он и воспользовался. В июле 2018 года Сенкевич вернулся на должность мэра. Злые языки поговаривали в связи с этим, что положительный вердикт суда возник при содействии администрации Петра Порошенко, которая, таким образом, получила лояльного главу областного центра на юге Украины.

Предвыборная кампания начнется на Украине 31 декабря этого года, а президентские выборы состоятся 31 марта следующего года.