Мэр Одессы Труханов делает ставку на бандеровский креатив

13.11.2020, Одесса, Максим Карпенко

Пиарщики мэра Одессы Геннадия Труханова, вышедшего во второй тур местных выборов, предлагают кровавый сценарий в городе по примеру карательной операции в Донбассе как альтернативу действующему главе города.

Такие агитационные бигборды вывешены в Одессе, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Бывший кандидат в мэры Одессы Вячеслав Азаров назвал такую рекламу «бандеровским креативом» и спрогнозировал поражение Труханова.

«Продолжение бандеровского креатива от Труханова. Он угрожает одесситам, что отказ ему в поддержке на выборах влечет за собой введение здесь нового АТО и донецкие разрушения. Думаю, следующий борд будет еще красноречивее: админкорпус Краяна vs горящий Дом Профсоюзов. Мол, дай украсть сто миллионов на «новой мэрии», иначе тебя сожгут.

Труханов полностью вошел в смысловое поле майдана. Я все больше укрепляюсь в уверенности, что такими придворными образами он окончательно мобилизует протестный электорат Одессы, чтобы тот вышвырнул предателя из кресла на Думской», – написал Азаров в своем блоге.

Также, как сообщал «ПолитНавигатор», пиарщики Труханова запугивают жителей города «вежливыми людьми».