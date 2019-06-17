Мэр Риги жестко осудил планы Сейма взорвать советский монумент

17.06.2019, Киев, Семен Дорошенко

Мэр Риги Дайнис Турлайс от партии “Честь служить Риге” выступил с жесткой критикой решения Сейма Латвии начать рассмотрение общественной инициативы о сносе памятника советским воинам-освободителям в Риге, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом пишет издание Delfi.

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По словам мэра, этот памятник является субъектом межгосударственного договора между Латвией и РФ, поэтому политическая ответственность за принятые по нему решения должна ложиться на МИД, занимающееся международными договорами.

«Когда я слышу слова о сносе памятника, о сжигании книг и так далее, то вижу такие очень мрачные картины из истории, которую я еще в школе учил. И думал, что в наше время – еще в прошлом веке – такие люди исчезли с лица земли, таких дикарей просто не существует. Но, оказывается, философский факт, что история повторяется, мы теперь можем увидеть в реальности», – заявил Турлайс.

Ранее Сейм отклонил поданную лидером Русского союза Латвии (РСЛ) Татьяной Жданок инициативу жителей Латвии о защите памятника воинам-освободителям Риги. Эта инициатива на портале Mana Balss набрала нужные 10 000 подписей за три дня, а всего собрала более 17 000 голосов.

Стоит отметить, что не все депутаты правящих партий единодушны по вопросу монумента. Депутат Артусс Кайминьш (KPV LV) считает, что решение взорвать памятник было бы неправильным, так как привело бы к расколу общества и угрозе для безопасности. “Это суперчувствительный вопрос, поэтому надо действовать очень мудро”, — подчеркнул он. Кайминьш предлагает переименовать памятник, что позволяет также договор с Россией, и назвать это место мемориалом памяти о “советской оккупации”.