Мэр с «пидозрой»: Что доказал случай с градоначальником Одессы

30.10.2021 00:35 (Мск), Донецк, Алексей Муратов

Новости Украины

Все политики, которые сегодня причастны к царствованию на Украине, – будь то правящие «элиты» или «оппозиция» – одинаково антинародные фигуры. Различие в них – только в названии политсилы, которую они представляют. Жителей «незалежной» они ни во что не ставят, им главное – сохранить своё место под солнцем, чтобы можно было воровать у народа, шиковать, и в эфире телекамер позиционировать себя ура-патриотами. Ярким примером такого явления в «незалежной» чиновничьей среде, как политическая проституция, является «непотопляемый» одесский мэр Геннадий Труханов.

Об этом в авторской колонке для «ПолитНавигатора» рассуждает один из лидеров движения «Донецкая республика» Алексей Муратов.

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Градоначальник Одессы, которому НАБУ вручило «пидозру» ещё 5 лет назад и не так давно возобновило против него уголовное дело, готов костьми лечь и выслужиться перед любой властью, лишь бы остаться в удобном и денежном мэрском кресле.

В недалёком 2019 году, перед президентскими выборами, Труханов активно поддерживал Порошенко. Труханов благодарил Порошенко за высокие рейтинги, поддержку и уважение Одессы. К развитию города, по мнению Труханова, был причастен исключительно «шоколадный король».

Но на конгрессе региональных властей при президенте 29 октября 2021 года выяснилось, что до президентства Зеленского, Одесса таки была обделена вниманием власти. Труханов считает историческим событием то внимание, которое уделяется Одессе исключительно «слугами народа».

Быстро же у одесского градоначальника поменялись вкусы! Ведь ещё в октябре 2019 года одесский городской голова сравнивал поведение «зелёной» власти с мальчиками в публичном доме. Помнится, тогда Зеленский ответил Труханову, что, «когда приходят мальчики, дядьки уходят».

И не так давно у Труханова начались, вернее, возобновились, серьёзные проблемы – команда Зе всячески начала принуждать одесского «дядьку» к досрочной отставке. На место Труханова Зеленский намерен посадить, естественно, кого-то из «слуг» народа, чтобы монополизировать множество коррупционных схем, проворачиваемых сейчас нынешним мэром с «пидозрой».

Напомню, что апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда отменила оправдательный приговор Труханову в Малиновском райсуде Одессы по делу «Краян» и отправила дело на рассмотрение в Высший антикоррупционный суд. По этому делу прокуроры просят для Труханова 12 лет тюрьмы. Так как суд не стал отправлять мэра Одессы под стражу, а отпустил с обязательством внести залог 30 млн гривен и сдать загранпаспорта, Труханов продолжил выполнять свои должностные обязательства. Немалая залоговая сумма, как для «честного» госслужащего. Не каждый одессит может накопить 30 млн, учитывая, что средняя зарплата по Одесской области составляет 12 тыс. гривен.

Не готов Труханов терять добротную «кормушку» в виде крупного портового города. Поэтому он буквально зубами вцепился в кресло одесского главы и поёт лестные трели команде «слуг» народа. А на лесть Зеленский падок.

Бытует мнение, что на отставке Труханова настаивают американские «партнёры», у которых мэр с «пидозрой» проходит по графе «представитель организованной преступности». Поэтому одесский градоначальник, под которым шатается кресло, решил «подмазаться» и к представителям Америки.

В ходе IV ежегодного международного форума «Одесские дебаты» Труханов встречался с временной поверенной США в украинских делах Кристиной Квин. Как и все украинские вассалы, говорил на языке хозяев Украины – английском, и даже цитировал 34-го американского президента Эйзенхауэра. Как говорится, за борьбу за кормушку, все средства хороши.

Случай с Трухановым в очередной раз демонстрирует, что все, кто сейчас устраивают междусобойчики за власть на Украине, – лгуны и предатели. Они обманывают украинское население, лишь бы удержаться на своих должностях и воровать, воровать, воровать. Неужели на Украине нет патриотов, которые поставят жирную точку на стервятниках у власти, доедающих останки некогда могучей страны? Неужели украинцы, легендарные предки которых в 1945-м победили фашизм, в ХХI веке всё же падут от действий неонацистов?