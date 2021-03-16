Подпишись на рассылку
16.03.2021, Москва, Владимир Гладков
 
Дзен, Медицина, Политика, Россия, Экономика, Эстония
Просмотров:

Мэр Таллина обратился за помощью к России


На разных уровнях от эстонских властей звучат заявления, что борьба с пандемией  должна носить аполитичный характер, а значит, пора переходить от слов к делу и спасать людей.

Об этом на прямой связи из Эстонии в эфире телеканала «Россия 1» заявил мэр Таллина Михаил Кылварт, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, ленту Parler и Яндекс.Новости

В студии показали фрагмент обращения градоначальника к эстонским властям, которое он сделал ранее.

«Сейчас мы знаем, что вакцины не хватает оперативно и её может не хватать и в будущем. Поэтому, как многие европейские страны, кроме общего заказа ЕС, сейчас занимаются организацией прямых поставок, в том числе из третьих стран. У нас тут много заявлялось о том, что вакцинация и вакцина – это не политическая тема, поэтому самое время перейти от слов к делу и при необходимости вести переговоры, в том числе и с нашим соседом, с Россией, есть и другие варианты, есть Китай…» – призывал Кылварт.

Ведущие передачи попросили мэра Таллина рассказать подробнее, что побудило его сделать такое обращение.

«Муниципальные власти не могут обратиться напрямую даже к соседней стране. Это может сделать только правительство нашей страны. Но я, будучи руководителем крупнейшего самоуправления, считаю своей обязанностью указать на сложившуюся ситуацию и, прежде всего, на перспективу, которая может нас ожидать», – объяснял мэр эстонской столицы.

«У нас пытаются на разных уровнях заявлять, что борьба с пандемией должна быть аполитичной, в том числе и в контексте международных отношений. Это заявляется в нашей стране, и насколько я успеваю отслеживать, говорится и в России. Хотелось бы верить, что мы в состоянии и на деле это доказывать, причём как с нашей стороны, так и со стороны возможных партнёров. К сожалению, мы понимаем, что реальность другая. Вопрос политизируется, а страдают люди», – сказал Кылварт.


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Март 2021
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Февраль    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    293031  

  • Subscribe2




    • WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com

    Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть