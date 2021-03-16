Мэр Таллина обратился за помощью к России

16.03.2021, Москва, Владимир Гладков

На разных уровнях от эстонских властей звучат заявления, что борьба с пандемией должна носить аполитичный характер, а значит, пора переходить от слов к делу и спасать людей.

Об этом на прямой связи из Эстонии в эфире телеканала «Россия 1» заявил мэр Таллина Михаил Кылварт, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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В студии показали фрагмент обращения градоначальника к эстонским властям, которое он сделал ранее.

«Сейчас мы знаем, что вакцины не хватает оперативно и её может не хватать и в будущем. Поэтому, как многие европейские страны, кроме общего заказа ЕС, сейчас занимаются организацией прямых поставок, в том числе из третьих стран. У нас тут много заявлялось о том, что вакцинация и вакцина – это не политическая тема, поэтому самое время перейти от слов к делу и при необходимости вести переговоры, в том числе и с нашим соседом, с Россией, есть и другие варианты, есть Китай…» – призывал Кылварт.

Ведущие передачи попросили мэра Таллина рассказать подробнее, что побудило его сделать такое обращение.

«Муниципальные власти не могут обратиться напрямую даже к соседней стране. Это может сделать только правительство нашей страны. Но я, будучи руководителем крупнейшего самоуправления, считаю своей обязанностью указать на сложившуюся ситуацию и, прежде всего, на перспективу, которая может нас ожидать», – объяснял мэр эстонской столицы.

«У нас пытаются на разных уровнях заявлять, что борьба с пандемией должна быть аполитичной, в том числе и в контексте международных отношений. Это заявляется в нашей стране, и насколько я успеваю отслеживать, говорится и в России. Хотелось бы верить, что мы в состоянии и на деле это доказывать, причём как с нашей стороны, так и со стороны возможных партнёров. К сожалению, мы понимаем, что реальность другая. Вопрос политизируется, а страдают люди», – сказал Кылварт.