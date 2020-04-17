Мэр-тягнибоковец инициировал репрессии против православных

17.04.2020, Киев, Максим Карпенко

Мэр Конотопа, «свободовец» Артем Семинихин распорядился перекопать дорогу вокруг церквей УПЦ Московского патриархата экскаваторами, а также отключить храмы от электро- и водоснабжения.

Видеозапись с тем, как городской голова отдает приказы своей помощнице у себя в блоге опубликовал Спартак Сергиенко.

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Причиной для негодования мэра стали листовки, в которых УПЦ, якобы приглашает верующих на освящение куличей на Пасху.

«Значит так, Света. Сюда грейдер, экскаватор, пусть он перекапывает, блин, вокруг церквей Московского патриархата дорогу, блин. Электрики пусть свет отключают, а водоканал воду пусть отключает. Посмотри, что расклеили сейчас по всему жилому массиву. Кстати, пусть готовит проект решения на эту сессию – разорвать все договора аренды с московскими церквями. Посмотри, они снова приглашают, блин.

Обещал же мне Богдан, обещал сегодня, говорил – только служба онлайн. Они уже людей приглашают на освящение пасок. Киевский патриархат – нормально, молодцы. И, кстати, юристы немедленно пусть пишут заявление в полицию от моего имени, я подпишу, пусть открывают уголовное дело. Сейчас карантин, карантинные меры, а они что делают? Пример с Паши «Мерседеса» берут, из Киево-Печерской лавры. Уже 90 монархов больные и двое умерли. Они, что хотя мне этот коронавирус по Конотопу разнести», – негодует Семинихин.

Ранее в Днепре сотрудники ГСЧС Украины перековали вход в Свято-Пантелеймоновский храм из-за того, что церкви в Вербное воскресение принимали верующих.