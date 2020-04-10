Мэр-«уголовник» Ренато Усатый обвинил Додона в двойном гражданстве

10.04.2020, Москва, Елена Острякова

Президент Молдовы Игорь Додон имеет второе гражданство, которое он получил, уже будучи главой государства.

Об этом скандальный молдавский политик и мэр города Бельцы Ренато Усатый заявил в эфире TV8, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Это не противозаконно, но он должен был сказать, что «я, Игорь Додон, в определенный день очень сильно испугался, и попросил кое-кого быстро сделать мне паспорт. Документ был сделан очень быстро», – сказал Усатый.

При этом мэр уклонился от ответа на вопрос, есть ли у него самого второе гражданство.

Честь президента решил защитить депутат парламента Григорий Новак. Он напомнил мэру Бельц о его криминальном прошлом.

«Бандит из 90-х – начала 2000-х, который и к нынешнему моменту сохранил лексику и поведения бандюгана с распальцовкой, только без малинового пиджака, выступает по ТВ… Он путает народ с криминальной сходкой, частью которой является. Напомним ему, как он сбежал, поджав хвост, из Молдовы, а в прошлом году сбежал, поджав хвост, и из России, где попал под уголовное преследование. Российские прокуроры, кажется, все ближе к раскрытию актов беззакония, совершенных этим преступником», – написал Новак в своем «фейсбуке».