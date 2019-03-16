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16.03.2019, Киев, Игорь Петров
 
Выборы, Политика, Украина
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Мэр украинского города: Выкидываем эту мразь, банду Порошенко – геть!

Выступая на митинге «Национального корпуса» в Киеве, мэр города Смела Алексей Цыбко призвал прогнать «банду Порошенко», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Янукович только грабил. А эти что делают? Эти грабят, да еще и убивают. Негодяи! Собираемся, встаем плечом к плечу, и выкидываем это мразь! Ни одного шанса этим порошенкам, этим свинарчукам, гладковским! Вот с Украины! Геть эту банду, геть!» – крикнул он, после чего призыв «Банду геть!» подхватила толпа.

Напомним, что скандирование «Банду геть!» было одним из главных лозунгов Евромайдана, требовавшего отставки Виктора Януковича в 2013-14 годах.

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