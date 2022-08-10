Мэр в разговоре с пранкерами пообещал наказать «русских ублюдков» и депортировать украинцев на войну

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Новости Украины

Мэр Мадрида Хосе-Луис Мартинес-Альмейда готов применить самые жесткие меры по отношению к россиянам, проживающим в испанской столице.

Об этом он заявил в разговоре с российскими пранкерами Владимиром Кузнецовым и Алексеем Столяровым (Вованом и Лексусом), позвонившими ему от лица мэра Киева Виталия Кличко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я считаю, что нужно наказать русских ублюдков в Испании и Мадриде. Мы делаем для этого все возможное на уровне национального правительства и местных органов власти. У нас очень тесные отношения с посольством Украины в Мадриде. Два дня назад мы вместе с ними организовали концерт. Его посетили 10 тыс человек. Жители Мадрида солидарны с Украиной и поддерживают меры против российских интересов здесь», – сказал Мартинес-Альмейда.

Он также горячо поддержал предложение «Кличко» о принудительной высылке украинских мужчин призывного возраста на войну.

«Конечно. Я думаю, что это не проблема. Мадрид поддерживает отправку украинцев на Украину для участия в боевых действиях. Я думаю, что, несомненно, необходимо еще больше солдат для участия в боевых действиях против России. Мадрид сегодня обладает транспортными возможностями, если возникнет необходимость депортации людей на Украину», – сказал Мартинес-Альмейда.

По его словам, до 24 февраля в Мадриде проживало 10 тыс украинцев, а после начала боевых действий приехало еще 2 тыс, но он надеется, что скоро все они вернутся на Украину, когда она «одержит победу».