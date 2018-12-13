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Мэр Вильнюса натравил спецслужбы Литвы на “Дом Москвы”
Вильнюсский мэр Ремигиюс Шимашюс обратился в литовский Департамент государственной безопасности по вопросу проверки деятельности Дома Москвы в Вильнюсе, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.
Об этом сообщает местное издание Verslo žinios.
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«Я попросил высказать свое мнение (по поводу Дома Москвы, – ред.) Департамент государственной безопасности… Также планирую обсудить этот вопрос с представителями Министерства иностранных дел, Министерства национальной обороны, президентского аппарата. Нам нужно сообща искать способы, как остановить этот вредоносный для Литвы проект, который, предположительно, может быть прикрытием для машины кремлевской пропаганды», – заявил Шимашюс.
В целом мэр Вильнюса просит дать оценку, не представляет ли «Дом Москвы» угрозу для национальной безопасности.
Решение обратиться в Департамент госбезопасности было принято после того, как учреждение «Центр культуры и предпринимательства Москвы – Дом Москвы» обратилось в городское самоуправление Вильнюса с просьбой согласовать новые проектные предложения на следующий год.
Метки: Вильнюс, Дом Москвы, местная власть, спецслужбы
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