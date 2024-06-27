Мэр Ялты уговаривает самозахватчиков освободить землю для «Мрии» – взамен на бывшие виноградники «Массандры»

Половина из 2 тысяч земельных участков, которые Ялта готовит к распределению среди льготных категорий, полагается крымским татарам. 80 га бывших земель предприятия «Массандра» отойдут городу и будут включены в генплан Ялты в том числе, как зоны индивидуальной жилой застройки. Эти массивы должны стать финальной точкой в расселении так называемых «полян протеста» – самовольно захваченных 20 лет назад территорий, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

В администрации Ялты прошла встреча с участниками одной из таких «полян протеста» – на бывшем лавровым полем в селе Понизовка, разделенном на 132 участка в 2004 году. Тогда масштабная волна самозахватов прокатилась по Южному берегу Крыма. На 2018 год в курортном регионе насчитывалось 12 «полян протеста», общее количество участников доходило до 700. Но проверка показала, что практически половина претендентов либо уже получили землю в других районах, либо имеют в собственности жилье, и по закону на бесплатный надел претендовать не могут. На лавровом поле свои права смогли подтвердить 76 человек.

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«Лавровое поле – это территория, которая определена для развития курортно-рекреационного комплекса Южного берега Крыма. И те, кто были на лавровом поле, разделены фактически на три группы – часть людей, которые получили денежную компенсацию и выбыли по собственному заявлению из очереди, всего 15 человек. Далее есть группа людей, которые на поле представляют свои интересы, либо членов своей семьи, но не имеют законного права на получение участка. И есть большая часть людей, которые занимают лавровое поле самовольно, но, тем не менее, находятся у нас в списке АИС «Земля» в очереди. Сразу же после утверждения изменений генерального плана Ялты они получат свои земельные участки бесплатно в собственность и смогут ими распоряжаться», – заверила глава администрации Янина Павленко.

Она напомнила, что по договоренности весь строительный материал с лаврового поля самозахватчики должны были вывезти, чтобы инвестор – санаторно-курортный комплекс «Мрия», приступил к строительству нового объекта. Однако эта договоренность не выполнена. Более того, самозахватчики наняли юриста, который настаивает на незаконности сноса и заявляет, что в 2020 году было получено подтверждение о предоставлении участков на лавровом поле от комиссии Совмина.

«Данная комиссия последний раз была 6 мая 2020 года. В ней участвовали представители и Госкомнаца, МИЗО, Министерства экологии, депутат Госсовета и администрации Ялты. Так что Ялта не могла не знать о том, что данная комиссия была и утвердила списки граждан ПГТ Понизовка, лавровое поле. Дальше администрация Ялты должна была направить в Госкомнац письмо с указанием информации, когда будут выданы земельные участки по списку граждан, и что препятствует этому», – заявил адвокат самозахватчиков, и добавил, что вместо этого в июне 2020 года лавровое поле в Понизовке ушло под развитие комплекса «Мрия».

Павленко же напомнила, что лавровое поле не подлежит выделению под индивидуальное жилищное строительство, и юрист об этом прекрасно осведомлен. Освобождение земли от незаконных построек по постановлению администрации и выделение земли очередникам – процессы параллельные, а не последовательные, и наделы будут предоставляться на тех массивах, которые по генплану будут отведены под жилую застройку, а не там, где заблагорассудится претендентам на бесплатные участки. Но, как оказалось, часть граждан посчитала такой подход ущемлением интересов реабилитированного народа.

«У крымских татар было отнято здесь 80 тысяч домов и 15 тысяч квартир, плюс имущество, где оно всё? Кто это будет компенсировать? Где работа комиссии по реабилитации? Почему эта комиссия не работает в этом плане? Почему всё это продолжается? Я уже столько лет об этом говорю, в этом говне кручусь и всё время слышу одно и тоже, уши уже хочется заткнуть, чтобы не слышать, кто ответит за это?», – заявил один из участников встречи из числа вечно недовольных.