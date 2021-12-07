Мэр Загреба впервые за 30 лет почтит память убитой неоусташами сербской семьи

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Градоначальник Загреба Томислав Томашевич сегодня ночью планирует почтить память убитой в районе Слеме в декабре 1991 года сербской семьи Зец.

Таким образом Томашевич станет первым столичным мэром, который помянет мирных сербов-загребчан, убитых боевиками хорватской Нацгвардии исключительно по причине сербофобии.

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Как сообщает корреспондент «ПолитНавигатора», мероприятие памяти убитой сербской семьи Зец было организовано Антифашистской лигой Хорватии и Сербским народным советом вече (СНВ) при участии сербского вице-премьера правительства Хорватии Бориса Милошевича и председателя СНВ Милорада Пуповаца. И состоится в ночь с 7 на 8 декабря, в годовщину зверской расправы над мирными сербскими жителями столицы Хорватии.

Убийство беззащитной семьи было совершено боевиками организованного неоусташом Томиславом Мерчепом спецотряда МВД Хорватии «Осенний дождь», которыми только с 11 октября 1991 года по 29 марта 1992 года в лагере «Пакрачка-Поляна» и близлежащем лагере «Марино-Село» были убиты около 300 человек из Западной Славонии, Гарешницы, Кутины, Беловара и Загреба.

До распада Югославии Томислав Мерчеп жил в Вуковаре и работал инженером в строительной фирме, в 1990 году вступил в националистическую партию Франьо Туджмана «Хорватское демократическое содружество», добивавшуюся выхода республики из состава СФРЮ.

Когда на первых демократических выборах в Вуковаре победил Союз коммунистов Хорватии, набравший 65% голосов (против 26% у ХДС), дом Мерчепа стал штабом ХДС по захвату власти. В итоге он и его боевики арестовали всех руководителей местных органов власти, Мерчеп стал Секретарем обороны Вуковара, верхушкой партии для его подразделений было закуплено оружие в Венгрии и Хорватии, которым Мерчеп вооружил порядка двух тысяч неоусташей из ультранационалистической организации ХОС (Хорватские оборонительные Сербии).

В начале лета в Вуковаре были взорваны порядка десяти заведений, принадлежавших сербам, в 1997 году хорватская газета Feral Tribune опубликовала документ, подтверждающий передачу Мерчепу взрывчатки «коллегой», секретарем обороны Осиека, военным преступником Бранимиром Главашем.

Что характерно, за неделю до начала интенсивных боевых действий, Мерчеп с семьей бежал из Вуковара. Он получил двухэтажную квартиру в Загребе, и возглавил вышеупомянутое подразделение «Осенний дождь», которое не принимало участия в активных боевых действиях, но было задействовано во многих карательных операциях.

Также он был комендантом тайных лагерей «Пакрачка-Поляна» и «Марьино-Село», где пытки и убийства людей были поставлены на поток, тела мертвых впоследствии сжигались.

Наиболее резонансным преступлением «мерчеповцев» стало убийство загребской сербской семьи Зец – исключительно мирных людей.

Боевики расправились с супругами, их двенадцатилетней дочерью, двум малышам – мальчику и девочке удалось спрятаться и избежать гибели. Впоследствии их переправили в казармы ЮНА, а оттуда – в Сербию. Убийцам семьи удалось уйти от ответственности, либо они получили смехотворно малые сроки (самый большой – четыре года).

Впоследствии Мерчеп на суде врал, что не имеет никакого отношения к «мерчеповцам» и не давал приказы пытать и убивать арестованных. В мае 2016 года он был приговорен к 5,5 годам лишения свободы за то, что не предотвратил массовые убийства, в феврале 2017 года по апелляции Государственной прокуратуры Верховный суд Хорватии увеличил ему срок до семи лет. Однако в 2020 году он был условно-досрочно освобожден из под стражи, поскольку его здоровье «значительно ухудшилось, ему трудно двигаться, и он нуждается в постоянной заботе и уходе».

Томислав Мерчеп (в инвалидной коляске) перед судом.