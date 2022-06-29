Мэр Житомира пугает Украину нападением белорусов и минскими ракетными ударами

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Новости Украины

Вероятность нападения Белоруссии на территорию Украины в последнее время существенно возросла.

Такое мнение высказал городской голова Житомира Сергей Сухомлин в эфире пропагандистского телемарафона на украинском ТВ.

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«Если несколько недель назад я говорил, что вероятность нападения со стороны Беларуси невысока, то сейчас ситуация очень сильно меняется», — уверяет мэр города.

Также, по его словам, не нужно пренебрегать сигналами воздушной тревоги, поскольку существует угроза нанесения белорусами ракетных ударов.

В последнее время киевские власти снова раскручивают истерию относительно возможного белорусского вторжения. Сейчас в приграничных с Белоруссией районах спешно возводятся укрепления.

А глава киевского режима Владимир Зеленский даже обратился к белорусскому народу, призвав не участвовать в войне против бандеровцев.

«Я знаю, что народ Беларуси поддерживает Украину, они поддерживают нас, точно нас, а не войну. И именно поэтому вас — всех белорусов — российское руководство и хочет втянуть в войну, хочет посеять ненависть между нами», – стращает Зеленский белорусов.

В украинской разведке заявили, что 24 июня им якобы стало известно о прибытии на территорию белорусского Мозыря «российских диверсионных групп, планирующих подрыв в городе жилых домов, школы и больницы».

«В период с 28 июня по 16 июля текущего года, в Жлобинском районе Гомельской области, запланировано проведение военных сборов с военнообязаными. Не исключается проведение демонстративных и провокационных действий подразделениями вооруженных сил республики Беларусь в пограничных с Украиной районах и ведения разведки с целью уточнения позиций и характера деятельности наших войск», — утверждается в сводке украинского Генштаба.

Таким образом киевский режим пытается заранее обьявить инсценировкой готовящиеся превентивные удары по белорусскому приграничью с украинской территории.