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16.03.2019, Киев, Владимир Гладков
 
Галичина, Скандал, Украина
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Мэра Львова назвали «ослом» и «отмороженным клоуном»

Мэр Львова и лидер партии «Самопомощь» Андрей Садовой проявил себя как один из главных лицемеров киевского режима.

Об этом в своём Telegram-канале написал экс-замглавы администрации президента Андрей Портнов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Он обратил внимание на высказывание Садового на форуме местного самоуправления во Львове.

«Очень часто в городах на сессиях городского совета присутствуют непонятные люди в военной форме, которые диктуют условия и побуждают депутатов, как им голосовать. Это вообще за рамками здравого смысла», –заявил Садовой.

Портнов напомнил, что Садовой еще совсем недавно занимал иную позицию.

«Нет, ну надо ж быть таким циничным и отмороженным клоуном. А члены чьей фракции в военной форме блокировали горсовет Кривого Рога в 2015-м году? А кто в военной форме по всей стране блокировал органы власти, а линию разграничения кто блокировал? А кто на своём собственном 24-м канале это всё поощрял и показывал их, как героев? Совсем потерял голову, осел самовлюблённый?» – возмутился Андрей Портнов.

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