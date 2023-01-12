Мэрам городов в Крыму запретили брать отпуска – «время Ч» наступит 1 апреля

Глава Крыма Сергей Аксенов в очередной раз пригрозил увольнением руководителям администраций городов и районов за бардак и разруху на подведомственных территориях. Он запретил градоначальникам брать отпуск до тех пор, пока не будут вскопаны газоны, выкошен сухостой, а фонари будут освещать пешеходные дорожки, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Совещание по итогам выездов в регионы за год провели без прессы. Слишком нелестными выражениями охарактеризовал работу на местах Аксенов, что видео с его цитатами среди журналистов распространили в усеченном варианте.

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«Мы сидим, рассказываем что-то в экран, а у нас даже нет гарантии, что после этого коллеги попытаются что-либо сделать, – возмущался Аксенов. – Мы тут рассказываем, тратим время сейчас на всю эту ситуацию, а после того, как потратим время, начинаем прояснять, кто и какие выводы сделал. А никто никаких выводов не сделал! Самое большее сказали заместителям, что-то там говорили на экране, ты пойди, послушай и что-нибудь сделаешь. Все, на этом все заканчивается».

Глава региона напомнил, что рекомендовал посвятить новогодние каникулы решению вопросов организации уборки, покоса и озеленения общественных территорий, но никто из руководителей муниципалитетов это не выполнил.

«Я по-дружески советую селекторное совещание по четвергам прекратить. Они не дают никакого КПД, это все превращается в ложь по телевизору, кто-то с экрана рассказывает байку, – посетовал Аксенов. – Я вчера остановился в Джанкое попить кофе на заправке, вышел, так весь коллектив заправки обступил, говорят: Сергей Валерьевич, когда вы всех заставите уже работать? Уже просто надоело, только после вашего приезда какая-то ситуация начинает двигаться. Юрий Михайлович (Гоцанюк – председатель Совмина) в Керчь приехал, расписания общественного транспорта на остановках нет, а там, где есть, оно не соблюдается. Никому ничего не надо, никто ни во что не вникает, общее зрелище унылое. Проехал по районам – покоса травы нет, порубку сухостоя никто не ведёт вообще, такое ощущение, что после ядерной войны трава по пояс. Ни одного образцового муниципалитета нет. Мы два года пытаемся всех настроить на нормальный рабочий лад по организации обыкновенных работ – вскопки газонов, покоса сухостоя, высадки газонов, освещения и МКД. Эти вопросы – прямая ваша обязанность. У вас других задач нет, но ни один из этих вопросов ни у кого не решён».

Вице-премьерам дано поручение отправляться в подшефные регионы для оценки проводимой работы по благоустройству, и к 1 апреля Аксенов анонсировал отставку тех, кто не добьется нужных результатов.