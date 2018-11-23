Мэрия Киева установит мемориальную доску в честь основоположника украинского фашизма

23.11.2018, Киев, Семен Дорошенко

Мэрия Киева приняла решение установить в городе мемориальную доску в честь украинского пропагандиста, основоположника идеологии интегрального украинского национализма Дмитрия Донцова, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

Об этом сообщил на своей страничке в соцсети директор Украинского еврейского комитета Эдуард Долинский.

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“Мэрия Киева установит мемориальную доску в честь «выдающегося киевлянина» Дмитрия Донцова, который вовсе не киевлянин, а омерзительный фашист, антисемит и нацистский коллаборант, основатель идеологии ОУН и автор украинского перевода «Майн кампф». Доска будет установлена на фасаде государственного «Укринформа» – информагенства, которое при Скоропадском он несколько месяцев возглавлял”, – написал Долинский на своей страничке в соцсети.

“Интересно, будут ли на доске его цитаты, например, “международное жидовство это сила разложения, которое саранчой накинулось на Германию» или «евреи кастрировали душу народа, привнося в литературу и прессу “жидовский, космополитический дух”, унижая и высмеивая национальную гордость, патриотизм, героическое искусство». Вторую мировую Донцов провёл в Берлине и оккупированной Праге, где работал в нацистских учреждениях”, – задается вопросом еврейский активист.

Напомним, труды Дмитрия Донцова легли в основу идеологии ОУН- организации коллаборационистов, сотрудничавших с нацистским Третьим Рейхом. Самого Донцова при жизни резко критиковали другие украинские национальные идеологи. В частности, основоположник консервативно-монархической традиции Вячеслав Липинский называл Донцова “Митькой Щелкоперовым”, намекая на то, что идеолог этнического национализма был этническим русским.