Мэрия Таллина решила, что у Немцова нет ничего общего со столицей Эстонии

05.06.2019, Киев, Семен Дорошенко

Комиссия по топонимике Таллина не поддержала предложение назвать одну из площадей Старого Города в память об убитом российском политике Борисе Немцове, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом мэрия Таллина сообщила в среду.

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«Таллинская комиссия по топонимике не поддержала предложение депутата городского собрания Ээрика-Нийлеса Кросса о переименовании небольшой площади Большой гильдии в Старом городе в площадь имени Бориса Немцова, сочтя более целесообразным сохранение исторического названия», — говорится в распространенном пресс-службой мэрии сообщении.

«В Таллине с 1987 года, когда после полувекового перерыва началось упорядочение названий улиц и других топонимов, выбор названий обусловлен четкими принципами, — заявил зампредседателя комиссии по топонимике Ивари Раннамаа. — Мы отдаем предпочтение историческим названиям. Во-вторых, мы стараемся деполитизировать топонимику. И уж не давать названия в память людей, у которых не было с Таллином конкретно ничего общего».

Российский политик Борис Немцов был застрелен в центре Москвы 27 февраля 2015 года.