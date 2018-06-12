12.06.2018, Киев, Семен Дорошенко

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Мэру Одессы вернули загранпаспорта и разрешили ездить за границу

Соломенский райсуд Киева вернул загранпаспорта и позволил выезжать за границу мэру Одессы Геннадию Труханову, которого подозревают в хищении средств государственного бюджета, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

Об этом сообщил адвокат Одесского городского головы Александр Лысак.

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По его словам, суд отказал прокурору в удовлетворении ходатайства о продлении ограничительных мер для Труханова.

Он отметил, что в частности, суд вернул ему загранпаспорта, позволил выезжать за пределы Украины и не сообщать о своем месте проживания, а также позволил общаться с другими фигурантами дела, кроме свидетелей стороны обвинения и отдельных юридических лиц.

Кроме того, адвокат уточнил, что суд разрешил общаться с Трухановым и другим фигурантам, которым было сообщено о подозрении.

«Поскольку на протяжении досудебного следствия он ни разу не мог реализовать свое право, как городской голова, на выезд в составе делегации за пределы Украины, теперь такая возможность у него есть. Он может свободно передвигаться», — сказал Лысак.

На вопрос, планирует ли Труханов в ближайшее время ехать за границу, адвокат ответил, что не владеет такой информацией.

«Если будет какое-то приглашение или планироваться срочный выезд, в том числе в составе делегации, конечно, что мы сообщим детективам и прокурорам о том, что намерены выехать за пределы Украины на определенное время в определенную страну», — рассказал защитник.

«То есть, мы считаем своим долгом сообщать все же правоохранительные органы о нашем местонахождении. Только исключительно для того, чтобы если возникнут какие-то вопросы, могли должным образом отреагировать на различные процессуальные моменты», — добавил он.

Лысак рассказал, что сейчас завершается досудебное расследование и Труханову, и его защите 31 мая открыли материалы дела.

«Мы в настоящее время знакомимся. По версии прокурора нам предоставлено два месяца на ознакомление со всеми материалами. Такую позицию он высказал в суде», — сообщил адвокат.

По его словам, ни он, ни его подзащитный еще не ознакомились с материалами дела, поскольку реальный доступ к документам получили 8 июня, но отметил, как только ознакомится, донесет свою позицию до стороны обвинения.