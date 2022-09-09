Механизм «энергобезопасности» Европы достоин премии Дарвина – эксперт

09.09.2022  20:20 (Мск), Москва
Владимир Гладков.  
Просмотров: 249
 
Дзен, ЕС, Идиотизм, Нефть, Общество, Политика, Россия, Санкции, Скандал


Европейские страны покупают в этом году столько же энергоносителей и там же, но платят в два раза больше, чем в прошлом.

Об этом говорили участники круглого стола в Москве, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Европейские страны покупают в этом году столько же энергоносителей и там же, но платят...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости.


«В прошлом году на покупки потребителей в Европе, на покупки нефти, газа, имеются в виду крупные игроки, это не конечные потребители, потратили порядка 600-700 миллиардов долларов. В этом году, по предварительным оценкам, эти затраты увеличатся вдвое, по газу – существенно, по нефти цена меньше отличается. То есть, примерно, до 700 миллиардов им придётся потратить больше на дополнительные закупки энергии. Точнее, энергия та же, но цены выше. Это только нефть и газ. Плюс уголь…

Общие расходы Европы в этом году на энергию вырастут более чем на триллион долларов. Сумма ошеломляющая, но одно «но»: если при этом посчитать, сколько из этих денег идёт России, то, примерно, идёт столько же, сколько шло в прошлом году. Объёмы поменьше, цены побольше, но идёт столько же. Значит, основная, львиная, часть этих финансов уходит куда-то ещё», – рассказал руководитель отдела исследования энергетического комплекса мира и России Института энергетических исследований РАН Вячеслав Кулагин.

В свою очередь, директор фонда энергетической безопасности Сергей Пикин объяснил, куда и по какому механизму уходит часть европейских финансов за покупку энергоносителей.

«Несмотря на проходящие санкции, европейцы продолжают покупать российскую нефть. Скажу больше: они и после декабря продолжат её покупать. Просто, схемы покупки становятся всё более сложные, изощрённые, они, конечно, увеличивают издержки. Но молекулы нефти не имеют окраса, как и молекулы газа, поэтому происхождение можно понять только по документам, а документы могут меняться в процессе перехода из пункта А в пункт Б. Что сейчас многие поставщики и делают – уходит российская, а приходит на выходе какая-то «другая» нефть.

Даже без каких-то смесей, которые в начале санкций активно смаковались – латвийская смесь, малазийская смесь. Новый сорт нефти, который получает Китай, но этот сорт смеси производится больше, чем Малайзия в принципе производит нефти, а до Китая доходит больше. То есть, видимо, по дороге она растёт сама по себе.

То есть схем различных много, рассказывать о них, наверное, не стоит, потому что это отдельная история. Я уверен, что поставки будут продолжены, просто, более сложными путями, с большими издержками. Но в целом механизм, скорее, претендует не на Нобелевскую премию, а на премию Дарвина, с точки зрения – как быстрее убить собственную экономику своими же руками, используя «благие» цели», – уверен Пикин.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


Все новости за сегодня
  • Сентябрь 2022
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Август    
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    2627282930  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть