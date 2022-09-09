Механизм «энергобезопасности» Европы достоин премии Дарвина – эксперт

Европейские страны покупают в этом году столько же энергоносителей и там же, но платят в два раза больше, чем в прошлом.

Об этом говорили участники круглого стола в Москве, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В прошлом году на покупки потребителей в Европе, на покупки нефти, газа, имеются в виду крупные игроки, это не конечные потребители, потратили порядка 600-700 миллиардов долларов. В этом году, по предварительным оценкам, эти затраты увеличатся вдвое, по газу – существенно, по нефти цена меньше отличается. То есть, примерно, до 700 миллиардов им придётся потратить больше на дополнительные закупки энергии. Точнее, энергия та же, но цены выше. Это только нефть и газ. Плюс уголь… Общие расходы Европы в этом году на энергию вырастут более чем на триллион долларов. Сумма ошеломляющая, но одно «но»: если при этом посчитать, сколько из этих денег идёт России, то, примерно, идёт столько же, сколько шло в прошлом году. Объёмы поменьше, цены побольше, но идёт столько же. Значит, основная, львиная, часть этих финансов уходит куда-то ещё», – рассказал руководитель отдела исследования энергетического комплекса мира и России Института энергетических исследований РАН Вячеслав Кулагин.

В свою очередь, директор фонда энергетической безопасности Сергей Пикин объяснил, куда и по какому механизму уходит часть европейских финансов за покупку энергоносителей.

«Несмотря на проходящие санкции, европейцы продолжают покупать российскую нефть. Скажу больше: они и после декабря продолжат её покупать. Просто, схемы покупки становятся всё более сложные, изощрённые, они, конечно, увеличивают издержки. Но молекулы нефти не имеют окраса, как и молекулы газа, поэтому происхождение можно понять только по документам, а документы могут меняться в процессе перехода из пункта А в пункт Б. Что сейчас многие поставщики и делают – уходит российская, а приходит на выходе какая-то «другая» нефть. Даже без каких-то смесей, которые в начале санкций активно смаковались – латвийская смесь, малазийская смесь. Новый сорт нефти, который получает Китай, но этот сорт смеси производится больше, чем Малайзия в принципе производит нефти, а до Китая доходит больше. То есть, видимо, по дороге она растёт сама по себе. То есть схем различных много, рассказывать о них, наверное, не стоит, потому что это отдельная история. Я уверен, что поставки будут продолжены, просто, более сложными путями, с большими издержками. Но в целом механизм, скорее, претендует не на Нобелевскую премию, а на премию Дарвина, с точки зрения – как быстрее убить собственную экономику своими же руками, используя «благие» цели», – уверен Пикин.