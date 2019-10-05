Мехти Логунов: «СБУ — это организация аферистов»

05.10.2019, Киев, Артем Клименко

Уже даже самые наивные и легковерные граждане имели возможность убедиться в том, что и после смены власти на Украине слова «право» и «закон» по-прежнему остаются девальвированными. Выветрились алкогольные пары в кабинете Генпрокурора, но украинская Фемида не стала более склонной к трезвости и здравомыслию.

Новый Генпрокурор Рябошапка органично прикидывается дураком, уклоняясь от членораздельных ответов на вопрос, что происходит с подозрением Сергею Стерненко.

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Напомним, в мае 2018 года Стерненко, бывший главарь одесской областной организации «Правого сектора», в ходе конфликта с прохожими зарезал одного из них, жителя Черноморска Ивана Кузнецова, и ранил второго — Александра Исайкула. Причем Кузнецов скончался в то время, когда возбужденный Стерненко вел стрим с места собственного преступления.

Против одесского отморозка было открыто уголовное производство по статьям умышленное убийство и умышленное телесное повреждение средней тяжести. Однако «дело Стерненко» улетучилось из Одессы в Киев, а там было передано СБУ, где благополучно заглохло.

За отморозка тогда топили депутаты Мустафа Найем, Игорь Луценко, Андрей Билецкий, Владимир Парасюк.

Недавно стараниями юридической команды Андрея Портнова «дело Стерненко» реанимировали. Но Генпрокурор Рябошапка после личной встречи со Стерненко опять перенаправил дело в СБУ…

Пока обвиняемый в убийстве Олеся Бузины вольготно чувствует себя на свободе и пролазит в наблюдательный совет НАБУ, пока садист и убийца Стерненко вхож в кабинет Генпрокурора, — украинское правосудие делает всё, чтоб оставался в тюрьме такой «опаснейший преступник», как 85-летний политзаключенный Мехти Логунов.

Мехти Феофанович уже полтора года ждет в СИЗО, когда же украинская Фемида раздуплится рассматривать его апелляционную жалобу на несправедливый приговор: 12 лет лишения свободы за «государственную измену». Судебные заседания с прошлого года бесконечно переносились по надуманным причинам (например, неподготовленность зала судебных заседаний!).

Вот и в эту пятницу судебное заседание продлилось недолго. Фото и видеоматериалы с него предоставил «Политнавигатору» Спартак Головачёв, присутствовавший в суде как корреспондент «Правового контроля Украины».

Адвокат Дмитрий Тихоненков прокомментировал так и не начавшееся рассмотрение апелляционной жалобы: «Мы хотели отменить приговор, который считаем незаконным в отношении Логунова. Однако в начале заседания прокурор заявил ходатайство об отводе одного судьи, мотивируя это тем, что данный судья принимал уже процессуальные решения, будучи следственным судьей на стадии еще следствия. Естественно, что при данных обстоятельствах суд должен удовлетворить данное ходатайство. Что суд и сделал. И теперь будет определена новая коллегия и назначена новая дата. Хочу сказать, что конечно это беспредел. Потому что полтора года уже мы ждем апелляции, рассчитывая на оправдательный приговор. Мехти Феоновичу 85 лет. Целый букет различных заболеваний. И само всё дело, на мой взгляд, — это фальсификация. Никакой вины его в тех действиях, которые ему инкриминируются, нет. И вообще не существовало. Это была обыкновенная провокация. Так что ждем новую дату и новую коллегию судей».

Если судьи никак не могут начать рассматривать апелляционную жалобу, — то конвоиры с овчаркой, как свидетельствуют видеокадры, трудятся в поте лица. Доставили «опасного преступника», сняли наручники на время пребывания в «стакане». Мехти Логунов спросил, можно ли ему поцеловать дочь. Конвойный неподкупен — ответил категорическим отказом. Вернули 85-летнего «супостата» в СИЗО.

Мехти Логунов возмущается: «426 суток без каких-либо процессуальных действий в отношении меня. Я просил много раз, чтоб меня вывезли на ознакомление с теми материалами, которые пришли сюда. А материалы такие: было 1312 листов материалов досудебного расследования, а сюда пришло только 825. Было 8 томов, а сюда пришло 5 томов. Я просил за эти месяцы дать мне возможность ознакомиться, что здесь такое. Апелляционный суд занимается беспределом и беззаконием».

Спартак Головачев отмечает: при том, что максимально затягивается рассмотрение апелляционной жалобы, 85-летнему заключенному не оказывают медицинскую помощь. Мехти Логунов сообщил ему, что за это время у него выпали 15 зубов (политзаключенный хранит их в коробочке, чтоб потом показать европейским правозащитникам, в каких условиях он выживал в украинском СИЗО). Его таким образом пытаются сгноить физически.

Мехти Логунов считает: беспредел не только в том, что нарушается его право на защиту, поскольку он лишен возможности знакомиться с материалами дела. Но есть еще и вероятность, что материалы дела подчищаются.

Политзаключенный говорит: «Там могли опять сфальсифицировать всё. СБУ — это организация аферистов. Им страшно. Потому что если я выйду и начну рассказывать (а я поеду в Европу, если я выйду) всё это. И я добьюсь (во всяком случае, буду добиваться), что СБУ будет объявлена такой же преступной организацией, как гестапо.

Им конечно до гестапо далеко. Там профессионалы сидели. А здесь сидят аферисты, которые финансовые дела свои обстряпывают. 350 разных служащих СБУ, прокуратуры, министерства обороны, научно-исследоватльских институтов занимаются не тем. В результате — один-единственный эпизод на 53 килобайта, в котором из Интернета из открытого доступа взяты совершенно несекретные материалы! И они вот это лепят мне».