Мехти Логунов: В харьковском СИЗО зверски пытают гражданина России

27.11.2020, Москва, Владимир Гладков

Находящийся в украинском плену гражданин РФ Николай Зверев подвергается пыткам и избиениям, в результате чего на данный момент его жизнь находится в опасности.

Пленный гражданин Зверев Николай Владимирович содержится в нечеловеческих условиях в украинских застенках, полученные при пытках побои дали осложнение, что угрожает его жизни.

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Об этом в интервью Светлане Пикте заявил бывший украинский политзаключенный, харьковский изобретатель Мехти Логунов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Прошу вас и всех ваших товарищей, и российских граждан обратиться в МИД России, чтобы они обратили внимание на Зверева, потому что украинцы хотят его убить, для них «нет человека – нет проблем». Они и меня хотели убить. По последнему разговору со Зверевым я знаю, что они держат его в очень жёстких условиях», – сказал он.

Также Мехти Логунов призвал российских чиновников выполнить свои обязанности и спасти гражданина РФ.

«Я буду направлять обращения в европейские структуры, прошу всех неравнодушных людей обратиться прямо к Лаврову, займитесь гражданином России Зверевым, это очень достойный человек, он МЧСник, работал на химических производствах в Узбекистане – это опаснейшая профессия, человек рисковал своей жизнью, спасая людей.

Зверев 17 лет оказывал людям помощь, неужели российский консулат в Харькове не может пошевелиться, чтобы защитить Зверева, потребовать от Украины, принять меры, ввести санкции против них. Лавров, пошевелись, защити русского человека, гражданина Российской Федерации», – добавил он.

В свою очередь журналистка Светлана Пикта подчеркнула, что Зверева жестоко избивали в СИЗО, вследствие чего у него развился смертельно опасный отёк Квинке.