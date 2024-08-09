Мексика недипломатично послала лесом Украину с ее фантазиями об аресте Путина

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Пшиком обернулся запрос из Киева властям Мексики с просьбой об аресте президента РФ Владимира Путина в случае его визита в эту страну для участия в инаугурации избранного президента Клаудии Шейнбаум.

Как сообщает Reuters, уходящий с поста президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор отклонил украинский запрос, причем, в довольно жесткой и недипломатичной форме.

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«Мы не можем этого сделать. Это не наше дело», — заявил он на пресс-конференции.

Ранее команда Шейнбаум пригласила Путина посетить инаугурацию, отметив, что она отправила «дипломатическое уведомление» всем странам, с которыми Мексика поддерживает дипломатические отношения.

В ответ посольство Украины в Мексике призвало властей арестовать Путина в случае его визита в страну. Украинцы выпустили целое воззвание, привычно обозвав, Путина «военным преступником, который имеет ордер на арест по подозрению в похищении и насильственном перемещении украинских детей в Россию, выданный Международным уголовным судом, юрисдикцию которого признает, в частности и Мексика».

С такой же просьбой – об аресте Путина – выступил и Евросоюз. Там также напомнили, что Мексика является государством-участником МУС. При этом ни Киев, ни Брюссель не пояснили мексиканцам, зачем им вся эта головная боль. Неудивительно, что МУС отправили гулятт лесом.

Вообще эта история как информационный повод явно высосана из пальца, как и отдающий уже изрядной тухлятиной «ордер МУС». Как известно, в июне Путин поздравил Шейнбаум с победой на выборах, назвав Мексику «исторически дружественным партнером России в Латинской Америке».

Однако откуда взялось предположение, что Путин полетит в Мексику – непонятно. Если посмотреть на визиты российского президента ретроспективно, то несложно увидеть, что за последние десять лет он ни разу не присутствовал в массовке других лидеров на инаугурации президента какой-либо страны. Почему он должен был изменить своей привычке в этот раз – неясно.

Так что Украина в очередной раз сама придумала эту историю, сама ее раскрутила и сама же поверила.