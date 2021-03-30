Мексиканские нелегалы для Байдена оказались куда важнее Зеленского

30.03.2021, Москва, Олег Кравцов

Новости Украины

Президент США Джо Байден до сих пор не позвонил своему украинскому коллеге Владимиру Зеленскому, поскольку отношения с Киевом не стоят в числе приоритетных для Вашингтона.

Такое мнение, передает корреспондент «ПолитНавигатора», высказывает киевский политолог Андрей Золотарев, по словам которого, для Байдена Украина – глубоко периферийный вопрос.

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«Его больше волнует легализация мексиканцев, ситуация с коронавирусом, материальная поддержка американцев в условиях пандемии и другие темы», – сказал эксперт «Известиям».

Он добавляет, что звонок Байдена стал бы символическим жестом, но никак на политику США не повлиял бы.

«Внешняя политика США очень консервативна. Американцы в любом случае никуда из Украины не уходят, ничего не сворачивают. Буквально на прошлой неделе в Одессу прибыл корабль с военным снаряжением и армейскими внедорожниками. От смены президентов в отношениях двух стран ничего кардинально не меняется», – считает Золотарев.

В свою очередь украинский политолог Александр Семченко не исключает, что переговорам Байдена и Зеленского может мешать состояние здоровья президента США.

«Он старается реже выступать, проводить меньше переговоров. А Украина, понятно, для него далеко не на первом месте. Противники Зеленского пытаются использовать эту ситуацию в свою пользу. Говорят, что глава украинского государства лишился поддержки Вашингтона. Особенно популярен этот тезис у сторонников Петра Порошенко. Популярности Порошенко это, впрочем, не добавляет», – говорит Семченко.