«Меладзе изгнать. Галкина повесить: воюющий депутат призвал расправиться с предателями

Владимир Гладков.  
30.03.2023 16:58
  (Мск) , Москва
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Дзен, Культура, Политика, Россия


Сражающиеся в зоне СВО бойцы российской армии должны чётко понимать, что в тылу находятся полностью поддерживающие их люди, а не иноагент-предатель Максим Галкин или «трусливый шептун» Валерий Меладзе.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил воюющий в зоне СВО депутат Госдумы Виталий Милонов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Сражающиеся в зоне СВО бойцы российской армии должны чётко понимать, что в тылу находятся...

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«У них [на Украине] вся страна живёт войной. Артисты, популярные люди, каждый из них пытается в этой войне участвовать. Понятно, у них есть свои причины, они должны в этом участвовать, потому что так нужно, этого требуют западные кураторы.

Нельзя жрать чёрную икру из золотых ложечек в одном месте, и видеть гробы в другом месте. Те, кто сейчас видит перед собой возможную смерть, должны понимать, что все, кто за его спиной, его поддерживают», – сказал Милонов.

Депутат призвал жёстко наказывать публичных деятелей, пытающихся заигрывать с врагами России.

«А когда все эти Валерии Меладзе, тварь, пытаются свой хоботок запустить в карманы и продавать свои билетики, это предательство. Я считаю, что Валерий Меладзе никогда в жизни больше в нашей стране появляться не должен.

А Галкина я бы повесил, труса и подонка. Хотя бить таких, как Галкин, среди некоторых моих коллег считается проявлением моветона. И все эти любители быстренько всё забыть и снова все эти няшки-обнимашки делать, это морально не поддерживает наших бойцов», – добавил политик.

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