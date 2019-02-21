Меладзе объяснил, почему украинцы выбирают либо клоунов, либо Кличко

21.02.2019, Киев, Владимир Гладков

На Украине осталось только три достаточно сильные и успешные отрасли жизнедеятельности человека, из которых политика может рекрутировать новые лица – это шоу-бизнес, музыка и бокс.

Таким мнением в эфире YouTube-канала «Vласть vs Vлащенко» поделился музыкант и продюсер Константин Меладзе, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Вова Зеленский удивил меня смелостью – тем, что он решился взять на себя такое бремя. Потому что если раньше президентам многие завидовали, то сейчас завидовать точно нечему – это гигантское бремя, дичайшие риски», – отметил он.

По мнению Меладзе, высокий рейтинг Зеленского вполне объясним, ведь шоу-бизнес якобы является одной из немногих сильных отраслей на Украине.

«А второе, чем он меня удивил – он на первом месте. Мне совершенно понятно, и я верю тому, что он может быть на первом месте, и понимаю, почему он на первом месте, тут всё очевидно и понятно.

Во-первых, на Украине есть три отрасли жизнедеятельности человека, которые реально конкурентоспособны со всем миром: шоу-бизнес, музыканты, в том числе и современные, и боксёры.

Поэтому новые лица в политике пополняются и будут пополняться именно из этих отраслей. Если вспомнить, какие у нас за последние годы появились новые лица – это Кличко и Володя Зеленский», – резюмировал музыкант.