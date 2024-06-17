Меладзе застали на Рублёвке, пожирающим грузинскую еду

Певец Валерий Меладзе, который оскандалился, когда осудил СВО, а в конце 2022 года шепотом ответил на нацистскую кричалку украинского фаната во время корпоратива в Дубае, вернулся в Москву. Он был замечен в грузинском ресторане на Рублевском шоссе. Ранее Меладзе заявлял, что готов выступить на корпоративе за 120 тыс евро.

Тг-канал «Мэш» предполагает, что в ресторане певец вел переговоры о концерте с местными жителями, передает корреспондент «ПоолитНавигатора».

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«С Валерием Меладзе, к сожалению, всё просто. Я в самом начале СВО говорил, что все эти физиономии, независимо от их взглядов, вернутся в Россию на давно насиженные места. Это – мафия, которая охраняет свои кормушки лучше, чем нефтяной бизнес. Проблема тут в том, что не было создано альтернативных сил, альтернативных, если угодно, артистов. Вот и результат – как говорится, получите, распишитесь. Печально, что у нас, несмотря на такие перемены, те же как бы «элиты», что и раньше. Фальшак и пластмасса – и ведь на это пойдут сами люди. Где-то что-то сломалось. А чинить не хотят», – прокомментировал новость «ПолитНавигатору» писатель Платон Беседин.

«Так и проиграем войну. Можем хоть Киев взять, хоть Львов. Хоть две капитуляции подпишет Украина, а проиграем. Обычный человек за публичное произнесение нацистского лозунга “Слава Украине” отправляется в тюрьму. А за Меладзе, как видно, уважаемые люди порешали. А кто-то, я уж не знаю, кто этот чудесный человек, приглашает на корпоратив Валерия “Слава Украине” Меладзе», – пишет в своем тг-канале телеведущий Андрей Медведев.

«Ничего больше Меладзе не может сделать или сказать, чтобы снова завоевать симпатии и доверие подавляющей части россиян. Вопрос-то давно не в нем. А в тех, кому никак не скребёт ни в одном месте этот шепот – “Слава Украине”, и кто готов отдать 12 миллионов за удовольствие лицезреть конченного человека. И этот кто-то со своими странными предпочтениями живёт в Москве, в России в 24-м году, видит и знает, что происходит на нашей границе», – считает член Совета по правам человека Марина Ахмедова.